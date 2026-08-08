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Gölpazarı'nda Öğrenciler Dini Bilgi Yarışmasında Ter Döktü

Gölpazarı'nda Öğrenciler Dini Bilgi Yarışmasında Ter Döktü
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Bilecik'in Gölpazarı ilçesinde İlçe Müftülüğü tarafından 07-14 yaş grubu öğrencilere yönelik düzenlenen ödüllü bilgi yarışması yoğun katılımla gerçekleşti. Altı hafta süren eğitimin ardından Yeni Camii'de yapılan yarışmada öğrenciler dini bilgiler, güzel ahlak ve genel kültür alanlarında ter döktü. Kaymakam Onur Titiz'in de katıldığı programda öğrenciler tebrik edilirken, manevi değerlere gösterdikleri duyarlılık takdir topladı.

Bilecik'in Gölpazarı ilçesinde öğrenciler dini bilgi yarışmasında ter döktü.

Gölpazarı ilçesinde İlçe Müftülüğü tarafından 07-14 yaş grubu öğrencilerine yönelik düzenlenen ödüllü bilgi yarışması yoğun katılımla gerçekleştirildi. Gölpazarı Yeni Camii'nde düzenlenen programa Gölpazarı Kaymakamı Onur Titiz de katıldı. Altı hafta boyunca eğitim alan öğrenciler, yarışmada dini bilgiler, güzel ahlak ve genel kültür alanlarında edindikleri bilgi ve kazanımları sergiledi. Yarışmada öğrencilerle bir araya gelen Kaymakam Onur Titiz, programa katılan tüm öğrencileri tebrik ederek başarılarının devamını diledi. Program sonunda öğrencilerin bilgiye olan ilgisi, öğrenme azmi ve manevi değerlere gösterdikleri duyarlılık takdir topladı.

Kaymakam Onur Titiz, "Altı hafta boyunca büyük emek vererek yarışmaya hazırlanan tüm öğrencilerimizi gönülden tebrik ediyorum. Bilgiye olan ilginiz, öğrenme azminiz ve manevi değerlerimize gösterdiğiniz hassasiyet geleceğimiz adına bizlere umut veriyor. Başarılarınızın devamını diliyorum" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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