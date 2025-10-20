Haberler

Bilecik'te Muhtarlar Günü kutlandı

Bilecik Muhtarlar Derneği Başkanı İlhami Çınar, 1829 yılından bu yana köy ve mahallelerde görev yapan muhtarların vatandaşlarla devlet kurumları arasında olan ilişkilerinde aracı bir rol üstlendiğini söyledi.

Bilecik'te Muhtarlar Günü dolayısıyla Cumhuriyet Meydanı'nda tören düzenlendi. Atatürk Anıtı'na çelenk sunulmasının ardından bir konuşma yapan Bilecik Muhtarlar Derneği Başkanı İlhami Çınar, "Bilindiği üzere 1829 yılından bu yana köy ve mahallelerimizde görev yapan muhtarlarımız, vatandaşlarımızın devlet kurumlarıyla olan ilişkilerinde aracı bir rol üstlenmiş, fedakarca çalışmalarıyla her zaman takdiri hak etmiştir. Bunun neticesinde de Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın hassasiyetleri doğrultusunda 2015 yılından itibaren 19 Ekim Muhtarlar Günü olarak ilan edilmiştir. Buradan Muhtarlar Günü olarak kutlanmasında emeği geçenlere tüm muhtarlarımız adına saygı ve şükranlarımı sunarım. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün de ifade ettiği gibi, 'Muhtarlar demokrasinin temel taşıdır'. Devletimiz, vatandaşımıza en iyi hizmeti sunmak amacıyla, muhtarlarımızla uyum içerisinde çalışmaya büyük önem vermekte ve her fırsatta gerekli desteği sağlamaktadır. Muhtarlarımız, yerel demokrasimizin mihenk taşları olup, doğru hizmetin vatandaşa ulaşmasında vazgeçilmez bir değere sahiptir. Vatandaşlarımızın devletimize ihtiyaç duyduğunda çaldıkları ilk kapı muhtarlıklarımızdır. Muhtarlarımız hem milletimizi hem de devletimizi temsil etmektedir. Biz muhtar temsilcileri olarak biz de göreve geldiğimiz günden itibaren mahalle ve köylerimiz için elimizden gelen tüm desteği verdik, vermeye de devam edeceğiz. Bu noktada, gerek mahallelerimizde gerekse köylerimizde vatandaşlarımıza öncülük eden tüm muhtarlarımıza en içten şükranlarımı sunuyorum. Vatanı uğruna canlarını feda eden tüm şehitlerimizi ve aramızdan ayrılan muhtarlarımızı rahmet ve minnetle anıyor; gazilerimizi saygıyla selamlıyorum" dedi.

Ardından Bilecik Muhtarlar Derneği Başkanı İlhami Çınar ile mahalle ve köy muhtarları Bilecik Valisi Faik Oktay Sözer'i makamında ziyaret etti. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
