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Bilecik'te Mimari Söyleşiler Etkinliği Düzenlendi

Bilecik'te Mimari Söyleşiler Etkinliği Düzenlendi
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Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi tarafından düzenlenen etkinlikte, botanik bahçeleri üzerine sunum yapıldı. Prof. Dr. Necmi Aksoy, botanik bahçelerinin tarihi ve tasarım özelliklerini anlattı.

Bilecik Şeyh Edebali Üniversite Güzel Sanatlar Ve Tasarım Fakültesi, İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Bölümü tarafından düzenlenen 'Mimari Söyleşiler' etkinliği düzenlendi.

Etkinlikte, Düzce Üniversitesi Süs ve Tıbbi Bitkiler Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Necmi Aksoy, 'Geçmişten Günümüze Botanik Bahçeleri: Hortus Botanicus' başlıklı sunumu ile konuk oldu. Programın açılış konuşmasını Rektör Yardımcımız ve Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Murat Yurdakul ile İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Bölüm Başkanı Doç. Dr. Parisa Güneş yaptı. Konuşmalarda, programın, öğrencilerimizin mesleki ve akademik bilgi birikimlerini artırmayı amaçlayan çalışmalar arasında yer aldığı vurgulandı.

Botanik bahçelerinin tarihi ve tasarım izleri

Açılış konuşmasının ardından söz alan Prof. Dr. Necmi Aksoy, botanik bahçelerinin tarihi gelişim sürecini, tasarım özelliklerini ve ülkemizde bulunan botanik bahçelerinin mevcut durumunu ele aldı. Özellikle botanik bahçelerinin bilimsel, kültürel ve peyzaj tasarımındaki önemi üzerine çarpıcı bilgiler sundu.

Yoğun katılım ve teşekkür belgesi takdimi

Öğrencilerin yoğun ilgi gösterdiği etkinlik, katılımcıların sorularının yanıtlanması ve Prof. Dr. Aksoy'un verdiği teşvik edici mesajlarla devam etti. Program, Rektör Yardımcımız ve Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Murat Yurdakul ve Doç. Dr. Parisa Güneş tarafından Prof. Dr. Necmi Aksoy'a teşekkür belgesi takdim edilmesiyle sona erdi.

Program, öğrencilere ve akademik personele ilham veren bir atmosferde tamamlanarak, büyük beğeni topladı. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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