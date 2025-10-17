Haberler

Bilecik'te Marul Fidesi Dağıtım Programı Düzenlendi

Bilecik'te Marul Fidesi Dağıtım Programı Düzenlendi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bilecik'in Söğüt ilçesindeki Borcak Köyü'nde, Tarım Arazilerinin Kullanımının Etkinleştirilmesi (TAKE) Projesi çerçevesinde 926 bin adet marul fidesi üreticilere dağıtıldı. Programda Bilecik Valisi ve İl Tarım Müdürü, tarım potansiyeli ve sürdürülebilir tarım hedefleri hakkında açıklamalarda bulundu.

Bilecik'in Söğüt ilçesine bağlı Borcak Köyü'nde 'Marul fidesi dağıtım programı' gerçekleştirildi.

Program kapsamında Tarım Arazilerinin Kullanımının Etkinleştirilmesi (TAKE) Projesi çerçevesinde toplam 926 bin adet marul fidesi üreticilere dağıtıldı. Düzenlenen programa Bilecik Valisi Faik Oktay Sözer, Söğüt Kaymakamı Murat Yayabaşı, İl Tarım ve Orman Müdürü Çetin Ayvalık, kurum amirleri ve çok sayıda çiftçi katıldı. Bilecik genelinde 4 bin 970 dekar alanda yıllık 16 bin 335 ton marul üretimi gerçekleştirildi.

Bilecik İl Tarım ve Orman Müdürü Çetin Ayvalık, "İlimiz bölgesel ölçekte marul üretiminde önemli bir potansiyele sahip. Proje ile örtü altı üretim alanlarının daha verimli hale getirilmesi, üreticilerin gelir seviyesinin artırılması ve yerli üretimin desteklenmesi hedefleniyor. Ayrıca, kırsal kalkınmayı teşvik ederek sürdürülebilir tarıma katkı sunulması amaçlanıyor. TAKE projesiyle üreticilerin üretim gücünü artırmaya ve Bilecik'te tarımsal üretimi çeşitlendirmeye devam edeceklerini belirtti" dedi

Ayrıca Bilecik Valisi Faik Oktay Sözer, programda yaptığı konuşmada, "Bu proje ile sadece üretimi desteklemiyoruz; aynı zamanda çiftçilerimizin alın terini toprağa değerli kazanç olarak dönüştürmelerine katkı sağlıyoruz. Toprağa düşen her fidede bereket, her üründe emeklerinin karşılığını görmelerini diliyorum. Devletimizin desteğiyle, alın teriyle toprağa can veren üreticilerimizin yanında olmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
Memurun fazla mesai ücreti belli oldu

Milyonlarca memurun fazla mesai ücreti belli oldu
AK Parti'ye geçeceği konuşulan Burcu Köksal'dan ilk açıklama

AK Parti'ye geçeceği konuşulan Burcu Köksal'dan ilk açıklama
Soruşturma KKTC'ye uzandı: İşte Rojin Kabaiş'in flörtünün ilk ifadesi

Soruşturma KKTC'ye uzandı: İşte Rojin'in flörtünün ilk ifadesi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Milliler, Dünya Kupası'nda adeta para basacak

Milliler, Dünya Kupası'nda adeta para basacak
Gelirse şampiyon yapar! Dünyaca ünlü futbolcudan Galatasaray'a yeşil ışık

Gelirse şampiyon yapar! Dünyaca ünlü futbolcudan G.Saray'a yeşil ışık
13 yaşındaki çocuğu öldüren saldırgan, arabasını yakıp intihar etti

Her detayı korkunç! Ekmek almaya gelen çocuğu öldürdü
Sibel Can torun sevincini yaşıyor

Haber ABD'den geldi! Sibel Can cephesinde büyük mutluluk
Milliler, Dünya Kupası'nda adeta para basacak

Milliler, Dünya Kupası'nda adeta para basacak
Aziz Yıldırım Yüksek Divan Kurulu toplantısına katılacak

Son kararını verdi! Yine günlerce konuşulacak
İsrailli general, 'Karşımızda Türkiye var' deyip yeni savaşın yerini işaret etti

"Karşımızda Türkiye var" deyip yeni savaşın yerini işaret etti
Komşusunun oğlunu video çekerek ifşa etti: Ne olur yardım edin

Komşusunun oğlunu video çekerek ifşa etti: Ne olur yardım edin
Taraftarlar çıldıracak! Barış'ı alamayan takım gözünü Icardi'ye dikti

Galatasaray taraftarını korkutan haber
Evine çağırdığı arkadaşını kılıçla rehin aldı

Kenti ayağa kaldıran olay! Önce evine çağırdı sonra kılıçla rehin aldı
Şahika Ercümen'den Gazze'ye destek: 107 metrelik tarihi dalış

Rekoru kırdı, mesajı dünyaya verdi: Gazze nefes alsın!
Fazıl Say ve Aslıhan And dünyaevine girdi

Sanat dünyasının usta ismi üçüncü kez dünyaevine girdi
Türkiye, Dünya Kupası'na direkt katılabilir! Tüm gözler o maçta

Dünya Kupası'na direkt gidebiliriz! Tüm gözler o maçta
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.