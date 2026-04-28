Bilecik'te Kurban Bayramı öncesi hayvan sevkiyatına sıkı denetim başlatıldı.

Bilecik'in Gölpazarı ilçesinde, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ile İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince yaklaşan Kurban Bayramı öncesinde müşterek yol kontrol ve denetim faaliyetleri gerçekleştirildi. 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu ve ilgili yönetmelik hükümleri kapsamında yapılan denetimlerde, canlı hayvan ve hayvansal ürünlerin nakline ilişkin kurallara uyulup uyulmadığı kontrol edildi. Denetimlerde veteriner sağlık raporları, sevk belgeleri, kulak küpesi ve kayıt kontrolleri ile nakil araçlarının taşıma şartları mevzuat çerçevesinde incelendi.

Gölpazarı İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü yetkilileri, kontrolsüz hayvan hareketlerinin hayvan hastalıklarının yayılmasında önemli risk oluşturduğunu belirterek, hayvan sağlığının korunması ve mevzuat gerekliliklerinin sağlanması amacıyla denetimlerin aralıksız sürdürüleceğini bildirdi. - BİLECİK

