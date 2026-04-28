Bilecik'te Kurban Bayramı öncesi hayvan sevkiyatına sıkı denetim

Bilecik'in Gölpazarı ilçesinde, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ile İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince yaklaşan Kurban Bayramı öncesinde müşterek yol kontrol ve denetim faaliyetleri gerçekleştirildi. 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu ve ilgili yönetmelik hükümleri kapsamında yapılan denetimlerde, canlı hayvan ve hayvansal ürünlerin nakline ilişkin kurallara uyulup uyulmadığı kontrol edildi. Denetimlerde veteriner sağlık raporları, sevk belgeleri, kulak küpesi ve kayıt kontrolleri ile nakil araçlarının taşıma şartları mevzuat çerçevesinde incelendi.

Gölpazarı İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü yetkilileri, kontrolsüz hayvan hareketlerinin hayvan hastalıklarının yayılmasında önemli risk oluşturduğunu belirterek, hayvan sağlığının korunması ve mevzuat gerekliliklerinin sağlanması amacıyla denetimlerin aralıksız sürdürüleceğini bildirdi. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
İran'ın ABD'ye sunduğu sürpriz teklifin perde arkası: Tüm çıkışlar kilitlendi

Sürpriz teklifin perde arkası ortaya çıktı: Tüm çıkışlar kilitlendi
Gülistan Doku dosyasında kilit ismin mesajları ifşa oldu: Öteceğim lan her şeyi

Dosyadaki kilit ismin mesajları ifşa oldu: Öteceğim lan her şeyi
Nükleer program tepkisi! Trump, İran'ın hızlı barış teklifini yetersiz buldu

Toplantıdan karar çıktı! Trump'tan İran'ın sürpriz teklifine yanıt
Milyonlarca Fener taraftarının hayallerini çalan Ederson'a verilen cezaya bakın

Milyonların hayallerini çalan Ederson'un cezası belli oldu

Alarmları kurun! Büyük heyecan bu gece başlıyor

Alarmları kurun! Bu gece ortalık yanacak

Yıldız isim gidiyor mu? Derbi sonrası Fenerbahçe'de ilk ayrılık

Derbi sonrası Fenerbahçe'de ilk ayrılık
Nükleer program tepkisi! Trump, İran'ın hızlı barış teklifini yetersiz buldu

Toplantıdan karar çıktı! Trump'tan İran'ın sürpriz teklifine yanıt
Hakkı Bulut'un evi görenleri şaşırttı

Serveti milyonları buluyor ama evi görenleri şaşırttı
Ömrü 10 gün, koparmanın cezası araba parası

Ömrü 10 gün, koparmanın cezası araba parası