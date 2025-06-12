Bilecik'te Köy Yollarında Sıcak Asfalt Çalışmaları Başladı

Bilecik'te Köy Yollarında Sıcak Asfalt Çalışmaları Başladı
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Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde köy yollarının standardını artırmak için sıcak asfalt çalışmaları hızla sürüyor. İl Özel İdaresi ve KÖYDES programı kapsamında bugüne kadar Sarıdayı Köyü ile ilçe merkezi arasındaki bağlantı yolu üzerinde çalışmalar başlatıldı.

Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde köy yollarının standardı yükseliyor. İl Özel İdaresi ile Köylere Hizmet Götürme Birliği (KÖYDES) programı kapsamında başlatılan sıcak asfalt çalışmaları hızla sürüyor.

Çalışmaların ilk etabı, Sarıdayı Köyü ile ilçe merkezi arasındaki bağlantı yolunda başladı. Bilecik İl Özel İdaresi ekipleri tarafından yürütülen çalışmalarla ulaşım konforunun artırılması ve köy halkının yaşam kalitesinin yükseltilmesi hedefleniyor.

İl Genel Meclisi üyeleri Mayir Küçük ve Ekrem Yunak, çalışmaları yerinde inceleyerek yetkililerden bilgi aldı. Meclis üyeleri, kırsalda altyapının güçlendirilmesi amacıyla bu tür projelere öncelik verileceğini belirtti. Küçük ve Yunak, çalışmaların bir sonraki etapta Arpadere köyünde yoğunlaşacağını kaydetti.

Yetkililer, asfalt seriminin program kapsamında diğer köy yollarında da sürdürüleceğini bildirdi. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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