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Koruma altındaki çocuklara kültür gezisi

Koruma altındaki çocuklara kültür gezisi
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Bilecik Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, koruma altındaki çocuklar için Bursa'nın İznik ilçesine tarihi ve kültürel gezi düzenledi. Çocuklar, İznik Sahili, Yeşil Camii ve diğer önemli mekanları ziyaret etti.

Bilecik'te koruma altındaki çocuklara kültür gezisi gerçekleştirildi.

Bilecik Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne bağlı Çocuk Evleri Sitesi'nde (ÇES) koruma ve bakım altında bulunan çocuklar, yaz tatili programı kapsamında Bursa'nın İznik ilçesine düzenlenen tarihi ve kültürel geziye katıldı. Gerçekleştirilen etkinlikle çocukların tarih bilincinin geliştirilmesi ve kültürel mirasa yönelik farkındalıklarının artırılması amaçlandı. Program kapsamında çocuklar, İznik Sahili, Yeşil Camii, Çandarlı Halil Paşa Türbesi, Lefke Kapı Sur Alanı ve İznik Ayasofya Camii'ni ziyaret etti. Gezi boyunca tarihi ve kültürel mekanların geçmişi ile taşıdığı önem hakkında çocuklara bilgi verilerek, kültürel değerlerin gelecek nesillere aktarılmasına katkı sağlandı.

Bilecik Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Nejat İlhan, çocukların çok yönlü gelişimlerini desteklemeye yönelik çalışmalar yürüttüklerini belirterek, "Çocuklarımızın tarihini, kültürünü ve medeniyetimizin izlerini yerinde görmeleri, geçmişlerini tanımaları ve kültürel mirasa sahip çıkmaları açısından büyük önem taşıyor. Düzenlediğimiz bu tür etkinliklerle onların sosyal, kültürel ve kişisel gelişimlerine katkı sunmayı sürdürüyoruz. Çocuklarımızın geleceğe donanımlı bireyler olarak hazırlanmaları için çalışmalarımıza kararlılıkla devam edeceğiz" dedi. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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