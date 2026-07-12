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Koruma altındaki çocuklara Bolu'da doğa ve kültür gezisi

Koruma altındaki çocuklara Bolu'da doğa ve kültür gezisi
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Bilecik Çocuk Evleri Sitesi'nde koruma altındaki çocuklar, Bolu'da Yedigöller Milli Parkı, Abant Gölü ve Akşemsettin Türbesi'ni ziyaret ederek doğa ve kültürle buluştu.

Bilecik'te koruma altındaki çocuklar Bolu'da doğa ve kültür gezisine katıldı.

Bilecik Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'ne bağlı Bilecik Çocuk Evleri Sitesi'nde (ÇES) koruma ve bakım altında bulunan çocuklarla birlikte Bolu'ya gezi düzenlendi. Gezi kapsamında Yedigöller Milli Parkı ve Abant Gölü Tabiat Parkı ziyaret edilerek çocukların doğayla buluşması sağlandı. Programda ayrıca Bolu'nun önemli manevi değerlerinden Akşemsettin Türbesi de ziyaret edildi. Etkinlik ile çocukların hem doğayı tanımaları hem de kültürel ve tarihi değerleri yerinde görerek öğrenmeleri hedeflendi.

Bilecik Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Nejat İlhan, "Çocuklarımızın hem doğayı tanımaları hem de kültürel ve manevi değerlerimizi yerinde görerek öğrenmeleri bizim için çok kıymetli. Onların sosyal gelişimlerine katkı sunacak bu tür etkinlikleri sürdürmeye devam edeceğiz" dedi. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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