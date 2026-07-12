Haberler

Kavgayı ayırmak isterken bıçaklanarak hayatını kaybetti

Kavgayı ayırmak isterken bıçaklanarak hayatını kaybetti
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Antalya'nın Manavgat ilçesinde gençler arasında çıkan bıçaklı kavgada ağır yaralanan 22 yaşındaki Ali Küçük hastanede öldü. Şüpheli Ahmet T. jandarmaya teslim oldu.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde gençler arasında çıkan bıçaklı kavgada ağır yaralanan 22 yaşındaki genç, kaldırıldığı hastanede öldü. Olay yerinden kaçan Ahmet T. isimli şüpheli, kısa süre sonra jandarmaya teslim olurken, yaşamını yitiren Ali Küçük'ün kavgayı ayırmaya çalıştığı iddia edildi.

Edinilen bilgiye göre, Denizkent Mahallesi sahilinde bulunan otel önünde Ahmet T. ve bir grup genç arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma yaşandı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine arabasından aldığı bıçağı gelişigüzel sallayan Ahmet T., bıçakla Ali Küçük ve 16 yaşındaki Nuri Ç.'ı yaraladı.

Çevredeki vatandaşlar tarafından özel araçlarla hastaneye kaldırılan yaralılardan Ali Küçük yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamazken, hayati tehlikesi bulunmayan Nuri Ç. tedavisinin ardından taburcu edildi.

Şüpheli teslim oldu

Olay yerinden ayrılarak evine giden şüpheli Ahmet T., babasıyla birlikte jandarma karakoluna gelerek teslim oldu. Ahmet T.'nin ifadesinde gece kendisini arayan M.D. isimli şahsın babasının arabasının lastiğinin patladığını, yardım istediğini belirtmesi üzerine otomobiliyle olay yerine geldiğini, M.D., A.T., Nuri Ç. ve Ali Küçük isimli şahısların kendisine saldırması ve darbetmesi üzerine aracında bulunan bıçağı alarak kendisini korumak için rastgele salladığını, Ali Küçük ve Nuri Ç.'nin yaralandığını görünce 112'yi arayarak ihbarda bulunduğunu söylediği bildirildi.

Diğer taraftan çevredeki vatandaşlar, yaralı olarak kaldırıldığı hastanede yaşamını yitiren Ali Küçük'ün kavgaya karışmadığını, kavga edenleri ayırmak isterken yaralandığını belirttiler. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Meclis'te kritik hafta! Milyonları ilgilendiren 3 düzenleme geliyor

Meclis'te kritik hafta! Milyonları ilgilendiren 3 düzenleme geliyor
ABD'li Senatör Graham'ın ölmeden önce Türkiye için söyledikleri yeniden gündemde

Senatörün Türkiye'ye dair son sözleri gündem oldu
Kılıçdaroğlu'na bir şok daha! Gönderdiği çelenk alana kabul edilmedi

Kılıçdaroğlu'na bir büyük şok daha
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Rusya, Türkiye'ye ait S-400'lerin satışı için BAE'ye yeşil ışık yaktı

Rusya, Türkiye'ye ait S-400'lerin satışı için o ülkeyi işaret etti
Tarihi maçta büyük skandal iddiası! FIFA'dan jet açıklama geldi

Tarihi maçta büyük skandal iddiası! FIFA'dan apar topar açıklama geldi
Bisiklet derneği üyesi kazada yaşamını yitirdi

Bisiklet derneği üyesi kazada yaşamını yitirdi
Sıfır Atık Vakfı ve İstanbul Valiliği’nden Çevre Bilincini Güçlendiren Orman Buluşması

Sıfır Atık Vakfı ve İstanbul Valiliği’nden Çevre Bilincini Güçlendiren Orman Buluşması
İstanbul'da infial yaratan olay! 3 çocuk kadına sokak ortasında kabusu yaşattı

İnfial yaratan olay! 3 çocuk kadına sokak ortasında kabusu yaşattı
Ticaret Bakanlığı satışa çıkardı! Fiyatları 60 bin liradan başlıyor

Telefon fiyatına otomobil! Yüzlercesi satışa çıkarıldı
Akaryakıt istasyonlarında skandal bitmiyor! Pompacıdan genç kadın için olay sözler

Skandal bitmiyor! Pompacıdan genç kadının arkasından iğrenç sözler