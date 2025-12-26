Haberler

Bilecik'te taşkın riskine karşı dere ıslahı

Bilecik'in Pazaryeri ilçesine bağlı Kınık Köyü'nde, mezarlık genişletme çalışmaları kapsamında dere ıslahı çalışmaları gerçekleştiriliyor. Devlet Su İşleri (DSİ) ekipleri tarafından yürütülen çalışmalarla, mezarlık alanının güvenliği artırılacak ve olası taşkın riskleri önlenecek.

Kınık Köyü'nde, mezarlık genişletme çalışmaları kapsamında Devlet Su İşleri (DSİ) 3. Bölge Müdürlüğü ekiplerince dere ıslahı çalışması gerçekleştiriliyor. Köy muhtarlığı tarafından yürütülen mezarlık genişletme çalışmaları çerçevesinde, mezarlık alanının hemen yanında bulunan kuru derede DSİ ekipleri tarafından temizlik ve ıslah çalışmaları başlatıldı. Yapılan çalışmalarla hem mezarlık alanının güvenliğinin artırılması hem de olası taşkın risklerinin önüne geçilmesi hedefleniyor. Sahada sürdürülen çalışmaları DSİ Bilecik İl Müdürü Mustafa Şimşek yerinde inceleyerek ekiplerden bilgi aldı. Islah çalışmasının, çevre düzeni ve kırsal yaşam kalitesine katkı sunacağı ifade edildi.

Kınık Köyü Muhtarı Mehmet Gümüştekin, "Köyümüzde mezarlık yanında bulunan kuru derede ıslah çalışmaları devam ediyor. DSİ Bilecik İl Müdürümüz Sayın Mustafa Şimşek köyümüze gelerek çalışmaları yerinde inceledi. Bu önemli hizmette emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz" dedi.

Muhtar Gümüştekin ayrıca, çalışmalara verdikleri desteklerden dolayı Pazaryeri Kaymakamı Muhammet Mustafa Kara'ya, Bilecik Valisi Faik Oktay Sözer'e ve DSİ 3. Bölge Müdürü Kağan Şan'a teşekkür etti. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
