Bilecik'te Kamu Personeline Yapay Zeka Eğitimi Veriliyor

Bilecik'te Kamu Personeline Yapay Zeka Eğitimi Veriliyor
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Bilecik Valiliği tarafından düzenlenen yapay zeka eğitimleri kapsamında, 40 kamu personeline toplam 36 saatlik eğitim veriliyor. Eğitimler, dijital dönüşüm hedefleri doğrultusunda yapay zeka ve veri teknolojileri konularında bilgi ve beceri kazandırmayı amaçlıyor.

Bilecik'te yapay zekayla ilgili 40 kamu personeline 36 saatlik eğitim veriliyor.

Bilecik Valiliği tarafından, bir kalkınma ajansa teknik destekleri kapsamında, il genelindeki kamu kurumlarına yönelik yapay zeka eğitimleri başlatıldı. 'Kamu Sektöründe Dijital Dönüşüm', 'Yeni Model Yapay Zeka ve Veri Teknolojileri ile Verimlilik ve Rekabet Gücü Artışı' başlıklı proje kapsamında düzenlenen eğitimlerle, kamu personelinin dijital yeterliliklerinin artırılması hedefleniyor. Programda, iki ayrı gruptan toplam 40 kamu personeline 36 saatlik eğitim verilirken, yapay zekaya giriş, veri madenciliği, veri analizi, algoritmalar, makine öğrenmesi, otonom sistemler ve yapay zeka politikaları gibi konular teorik ve uygulamalı olarak aktarılıyor.

Bilecik Öğretmenevi Toplantı Salonu'nda gerçekleştirilen programın ilk haftası tamamlanırken, katılımcılar edindikleri bilgilerle kamu hizmetlerinde fark oluşturmak amaçlanıyor.

Bilecik'te ilk kez tüm kamu kurumlarına yönelik olarak düzenlenen yapay zeka eğitiminin, dijital dönüşüm sürecine önemli katkılar sağlaması bekleniyor. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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