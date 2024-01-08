Bilecik'te İlkokul Öğrencilerine 'Hayvan Hakları' ve 'Sıfır Atık' Eğitimleri Verildi

Bilecik'in Osmaneli ilçesinde ilkokul öğrencilerine 'Hayvan Hakları' ve 'Sıfır Atık' eğitimleri verildi.

Osmaneli Belediye Başkanlığı, ilkokul öğrencilerini 'Hayvan Hakları' ve 'Sıfır Atık' eğitimleriyle çevre duyarlılığı ve hayvan sevgisi konularında bilinçlenmelerine katkı sağlamayı amaçlıyor. Öğrencilere, hayvan hakları, korunmaları ve sürdürülebilir bir çevre için atık yönetimi konularında bilgiler verildi. Ayrıca, geri dönüşüm ve sıfır atık prensipleri üzerinde durularak, çocuklara çevre dostu alışkanlıklar kazandırılması hedeflendi.

Belediye Başkanı Münür Şahin, eğitimlerin önemine vurgu yaparak, "Çocuklarımızın çevre bilinciyle büyümeleri, doğayı ve hayvanları koruma konusunda duyarlı olmaları, sürdürülebilir bir gelecek için temel bir adımdır. Belediye olarak bu eğitimleri düzenleyerek, genç nesillere bu değerleri aşılamayı amaçlıyoruz" dedi. - BİLECİK