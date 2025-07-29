Bilecik'te Hava Sıcaklığı 51 Dereceye Ulaştı

Bilecik'in Osmaneli ilçesinde hava sıcaklığı 51 dereceye ulaştı. Aşırı sıcaklar nedeniyle sokaklar boş kalırken, yetkililer sağlık risklerine dikkat çekti.

Bilecik ve çevresinde iki gündür devam eden sıcak hava, bugün iyice artış gösterdi. Osmaneli'nde aşırı sıcaklık nedeniyle sokakların neredeyse boş kaldığı gözlemlendi. Yetkililer sıcaklık ve nemdeki bu ani yükselişin, sağlık problemlerine yol açabileceği uyarısında bulunarak, vücut ısısını dengede tutmakta zorluk çeken bireyler için ciddi sağlık riskleri oluşturabileceğini dile getirdi. Osmaneli'nde termometreler 51 dereceyi gösterirken bölgedeki sıcaklık rekorunu kırmış durumda. - BİLECİK