Bilecik'te Hava Sıcaklığı 51 Dereceye Ulaştı

Bilecik'te Hava Sıcaklığı 51 Dereceye Ulaştı
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Bilecik'in Osmaneli ilçesinde hava sıcaklığı 51 dereceye çıkarken, yetkililer aşırı sıcakların sağlık riskleri taşıdığına dikkat çekti. Sokaklar boş kalırken, sıcak hava dalgası rekor kırdı.

Bilecik'in Osmaneli ilçesinde hava sıcaklığı 51 dereceye ulaştı. Aşırı sıcaklar nedeniyle sokaklar boş kalırken, yetkililer sağlık risklerine dikkat çekti.

Bilecik ve çevresinde iki gündür devam eden sıcak hava, bugün iyice artış gösterdi. Osmaneli'nde aşırı sıcaklık nedeniyle sokakların neredeyse boş kaldığı gözlemlendi. Yetkililer sıcaklık ve nemdeki bu ani yükselişin, sağlık problemlerine yol açabileceği uyarısında bulunarak, vücut ısısını dengede tutmakta zorluk çeken bireyler için ciddi sağlık riskleri oluşturabileceğini dile getirdi. Osmaneli'nde termometreler 51 dereceyi gösterirken bölgedeki sıcaklık rekorunu kırmış durumda. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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