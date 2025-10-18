Haberler

Bilecik'te Dünya Gıda Günü Etkinliği Düzenlendi

Bilecik'te Dünya Gıda Günü Etkinliği Düzenlendi
Bilecik'te Dünya Gıda Günü dolayısıyla düzenlenen etkinlikte, çocuklara sağlıklı beslenme ve gıda israfının önlenmesi konularında eğitim verildi.

Bilecik'te Dünya Gıda Günü dolayısıyla düzenlenen etkinlikte, çocuklara sağlıklı beslenme ve gıda israfının önlenmesi konusunda farkındalık kazandırıldı.

Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO)'nun kuruluş yıldönümü olan ve her yıl kutlanan 'Dünya gıda gününün' bu yılki teması 'Daha iyi gıda ve daha iyi bir gelecek için el ele' oldu. Bu kapsamda, Bilecik İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Gıda Mühendisleri tarafından Atatürk İlkokulu'nda etkinlik düzenlendi. Etkinlikte, 385 öğrenciye 'Gıda israfı' konusunda eğitim verilerek, sağlıklı beslenme, gıdanın doğru kullanımı ve israfın önlenmesi hakkında bilgilendirmelerde bulunuldu.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "Geleceğin teminatı olan çocuklarla el ele vererek daha bilinçli bir toplum ve sürdürülebilir bir dünya için çalışmalarımızı sürdürüyoruz" ifadeleri kullanıldı. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
