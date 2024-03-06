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Bilecik'te AFAD Gönüllülüğüne Yoğun İlgi

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Bilecik İl AFAD Müdürü Ahmet Ali Artun, Bilecik'te AFAD gönüllülüğüne olan ilginin arttığını belirterek, 6 Şubat depremlerinden sonra başvuruların yüzde 200 arttığını söyledi.

Bilecik İl Afet ve Acil Durum ( Afad ) Müdürü Ahmet Ali Artun, AFAD Gönüllülüğünün önemine değinerek, " Bilecik'te 4 bin 296 AFAD gönüllü adayı var. 6 Şubat depremlerinden sonra gönüllülük için başvuruları yüzde 200 arttı" dedi.

Bilecik'e yeni atanan ve 6 Şubat depreminde Hatay'da yakalanan AFAD İl Müdürü Ahmet Ali Artun, kentte görev yapan yerel ve ulusal basın mensuplarıyla bir araya geldi. AFAD'ın Bilecik'teki çalışmaları hakkında bilgi veren Artun, yaşanabilecek afetlerde hazır olmak için çalışmalarının devam ettiğini belirtti. AFAD Gönüllülüğünün afet zamanlarında büyük önem arz ettiğini vurgulayan Artun, vatandaşların AFAD gönüllüsü olması çağrısında bulundu.

Artun, "Vatandaşlarımızı, bireysel olarak AFAD gönüllüsü olmaya davet ediyoruz. AFAD gönüllülük sistemi üç evreden oluşuyor. İlk olarak AFAD gönüllü adayı başvurusu alıyoruz. Gönüllü olmak için e-Devlet'ten başvuru alıyoruz. Eğitimi alan gönüllüler, AFAD gönüllüsü statüsü alıyor. Bu temel afet statüsü alanları ikinci aşama olan Destek AFAD Gönüllülüğü eğitimlerine davet ediyoruz. Yüz yüze eğitimlere katılma ile başlıyor. İlk yardım, yangın, hafif arama kurtarma eğitimimiz var. Bir de destek psikososyal destek temel etik değerler eğitimlerimiz var. Bunları aldıktan sonra vatandaşlarımız AFAD gönüllüsü oluyor. Gönüllülük kimliğine sahip oluyor, resmi bir kimliğe sahip oluyor" dedi.

" İlk yardım eğitimimiz var, yangın eğitimimiz var, hafif arama kurtarma eğitimimiz var"

AFAD İl Müdürü Ahmet Ali Artun açıklamasının devamında, "Bizim AFAD gönüllülük sistemimiz üç evreden oluşuyor. Bir, AFAD gönüllü adayı, gönüllü olmak için e-Devlet'ten başvurusunu yapıyoruz. İlk aşamasında hiç kimseyi görmüyoruz. Ardından veri tabanlı bir site üzerinden 6 tane eğitim alıyoruz. İlk olarak temel AFAD gönüllüsü statüsü alıyor. Daha sonra biz bunları tespit ediyoruz. Bu temel afet statüsü alanları ikinci aşama olan Destek AFAD Gönüllülüğü eğitimlerine davet ediyoruz. Buraya gelip yüz yüze eğitimlere katılma ile başlıyor. İlk yardım eğitimimiz var, yangın eğitimimiz var, hafif arama kurtarma eğitimimiz var. Bir de destek psikososyal destek temel etik değerler eğitimlerimiz var. Bunları aldıktan sonra destek AFAD gönüllüsü oluyor vatandaşımız. Gönüllülük kimliğine sahip oluyor. Yani. resmi bir kimliğe sahip oluyor. Bu bireysel anlamda akreditasyon da demek. Akreditasyon bizim için çok önemli bir kavram. Afetler çeşitli zaman dilimlerinde çeşitli alanlarda suiistimalin çok yapıldığı alanlardır. Suiistimalin önüne geçebilmek adına devletin akredite ettiği ekiplerin, kişilerin, şahısların alanda olmasını istiyoruz" dedi. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Ali Artun Bilecik AFAD Acil Durum Yerel Yaşam Güncel Haberler

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