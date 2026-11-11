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Eşini 5 yerinden bıçaklayan adam cezaevinde öldü

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Eşini 5 yerinden bıçaklayan adam cezaevinde öldü Haber Videosunu İzle
Eşini 5 yerinden bıçaklayan adam cezaevinde öldü
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Aksaray'da yaklaşık 2 ay önce tartıştığı eşini 5 ayrı yerinden bıçaklayarak ağır yaralayan ve tutuklanan Kasım Kılıç (55), cezaevinde rahatsızlandı. Hastaneye kaldırılan Kılıç, doktorların müdahalesine rağmen hayatını kaybetti.

Aksaray'da 16 Eylül 2026 tarihinde Nakkaş Mahallesi'nde meydana gelen olayda, Kasım Kılıç (55) ile eşi Kibar K. (44) arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine mutfaktan ekmek bıçağı alan Kasım Kılıç, eşini karın ve sırt bölgelerinden 5 kez bıçaklayarak ağır yaraladı.

EŞİNİ BIÇAKLADIKTAN SONRA KAÇTI

Ağır yaralanan Kibar K., olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Saldırının ardından olay yerinden kaçan Kasım Kılıç ise polis ekiplerinin çalışması sonucu yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Kılıç, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

CEZAEVİNDE RAHATSIZLANDI, HASTANEDE ÖLDÜ

Yaklaşık 2 aydır cezaevinde tutuklu bulunan Kasım Kılıç, burada rahatsızlanması üzerine hastaneye kaldırıldı. Tedavi altına alınan 55 yaşındaki Kılıç, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Kılıç'ın ölümüne neden olan rahatsızlığa ilişkin henüz ayrıntılı bilgi paylaşılmadı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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