Bilecik'te AFAD Eğitim Merkezi Faaliyetlerine Devam Ediyor

Bilecik'te AFAD Eğitim Merkezi Faaliyetlerine Devam Ediyor
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Bilecik'te afetlere karşı bilinçli ve donanımlı ekipler yetiştirmek amacıyla kurulan Ali Ateş AFAD Eğitim Merkezi, afet müdahale ekiplerine yönelik eğitim ve teknik donanım sağlamaya devam ediyor. Merkez, gönüllülere teorik ve uygulamalı eğitimler vermekte ve afet müdahale ekiplerini desteklemek için gerekli ekipmanlarla donatılmış durumdadır.

Bilecik'te afetlere karşı bilinçli ve donanımlı ekipler yetiştirmek amacıyla kurulan Ali Ateş AFAD Eğitim Merkezi, faaliyetlerine aralıksız devam ediyor.

Merhum Ali Ateş'in ailesi tarafından bağışlanan ve geçmişte ilkokul olarak kullanılan bina, 2024 yılında imzalanan protokolle dönüştürülerek hizmete açıldı. Bilecik Valisi Şefik Aygöl, merkezde incelemelerde bulunarak yürütülen çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi aldı. ANDA Arama-Kurtarma Bilecik İl Temsilciliğini de bünyesinde barındıran merkez, afet müdahale ekiplerinin ihtiyaç duyduğu jeneratörler, 'kesme-ayırma araçları' gibi teknik ekipmanlarla donatılmış durumda. Lojistik depo, operasyonel malzemeleri hazır bulundurarak hızlı müdahaleye imkan sağlıyor.

Gönüllülere teorik ve uygulamalı eğitim

Merkezde bulunan eğitim sınıfı, toplantı salonu ve tatbikat alanlarında arama-kurtarma gönüllülerine düzenli olarak teorik ve uygulamalı eğitimler veriliyor. AFAD'ın "afete dirençli toplum" hedefi doğrultusunda faaliyet gösteren merkez, "İhtiyaç duyduğunuz her ANDA" anlayışıyla eğitim ve hazırlık çalışmalarına aralıksız devam ediyor. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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