Bilecik'te 744. Söğüt Ertuğrul Gazi'yi Anma ve Yörük Şenlikleri Hazırlıkları Başladı

Bilecik'te 744. Söğüt Ertuğrul Gazi'yi Anma ve Yörük Şenlikleri Hazırlıkları Başladı
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Yörük-Türkmen temsilcileri, 12-13-14 Eylül tarihlerinde düzenlenecek olan 744. Söğüt Ertuğrul Gazi'yi Anma ve Yörük Şenlikleri öncesinde Bilecik Valisi Faik Oktay Sözer'i ziyaret ederek şenliklerin hazırlık sürecini değerlendirdi.

12-13-14 Eylül tarihlerinde düzenlenecek olan 744. Söğüt Ertuğrul Gazi'yi Anma ve Yörük Şenlikleri öncesinde, Yörük-Türkmen temsilcileri, Bilecik Valisi Faik Oktay Sözer'i makamında ziyaret etti.

Ziyarette, şenliklerin hazırlık sürecine ilişkin değerlendirmelerde bulunulurken, organizasyonun milli ve manevi değerlerimize uygun şekilde icra edilmesine yönelik fikir alışverişi yapıldı. Yörük-Türkmen kültürünün yaşatılması ve gelecek nesillere aktarılması noktasında şenliklerin taşıdığı öneme dikkat çekilen görüşmede, birlik ve beraberlik vurgusu öne çıktı.

Vali Sözer, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "744. yılını idrak edeceğimiz bu önemli etkinliği, tarihimize, kültürümüze ve milletimizin köklü mirasına yaraşır şekilde gerçekleştirmek için tüm kurumlarımızla koordineli bir şekilde çalışıyoruz" ifadelerini kullandı. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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