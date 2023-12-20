Üye Girişi
Haberler

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Türkiye'de Yenilebilir Enerji Kaynak Garanti Sistemi'ni Uygulayan İlk Üniversite Oldu

Güncelleme:
Abone Ol

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi, Türkiye'de Yenilebilir Enerji Kaynak Garanti Sistemi'ni (YEK-G) uygulayan ilk üniversite oldu. Üniversite, yerli ve milli enerji politikasına uygun olarak yenilenebilir kaynakların kullanımına önem veriyor.

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi, Yenilebilir Enerji Kaynak Garanti Sistemi'ni (YEK-G) Türkiye'de ilk uygulayan üniversite oldu.

Türkiye'nin yerli ve milli enerji politikasına paralel olarak, karbon salınımının azaltılması ve enerji temininde yenilenebilir kaynakların kullanımına büyük önem veren Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi, 2021 yılı haziran ayında uygulamaya konulan YEK-G Türkiye'de ilk uygulayan üniversite oldu.

2023 yılında da Sıfır Atık Koordinatörlüğü tarafından yürütülen Uluslararası Yeşil Kampüs (UI Greenmetric) çalışmaları kapsamında çevreci ve yenilikçi uygulamaları sürdüren Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi, 2023 yılının Ocak-Eylül döneminde merkez kampüste bulunan tüm elektrik kullanımını yenilenebilir kaynaklardan gerçekleştirerek YEK-G sertifikasını yeniledi. Böylelikle 2021 yılından bu yana merkez kampüste Birleşmiş Milletlerin Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri (SDG) 'SDG.7 Erişilebilir ve Temiz Enerji' başlığı altında verilen hedeflere paralel uygulamalar sürdürülebilir şekilde gerçekleştirilmiş oldu.

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi YEK-G belgesini; bir enerji şirketinin Bilecik il müdürü tarafından, Rektör Prof. Dr. Şükrü Beydemir takdim aldı. Böylelikle 2023 yılı ilk 9 ayında kullanılan elektriğin tamamının yenilenebilir enerjiden temin edildiği tescillenmiş oldu. Görüşmede ayrıca enerji alanında yapılabilecek alternatif iş birlikleri istişare edildi. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Çevre Eğitim Yerel Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

1 Ocakta Üniversiteler tatil mi? 1 Ocakta Üniversiteler açık olacak mı, ders olacak mı? KERKÜK SEÇİM SONUÇLARI 2023: Irak, Kerkük, Musul seçim sonuçları ne oldu, kim kazandı? Irak il meclis seçimleri ne oldu? Kangurular hangi ülkede yaşar? Kangurular kaç metre zıplar? Yılanlar omurgalı mıdır? Yılanlar kaç yıl yaşar? Yılanlar ne yer? Marmaray seferleri durduruldu mu? Marmaray seferleri ne zaman açılacak, başlayacak? Marmaray seferleri neden durduruldu? MARMARAY İNTİHARI SON DAKİKA 20 ARALIK 2023! Marmaray Üsküdar durağı, istasyonu neden durdu? Ayrılık Çeşmesi Marmaray çalışıyor mu? Ren geyikleri nesli tükendi mi? Ren geyikleri kaç yıl yaşar? ÜSKÜDAR MARMARAY SON DAKİKA! Üsküdar Marmaray intiharı nedir? Marmaray seferleri durduruldu mu? Marmaray ne oldu? SON DAKİKA! 20 Aralık Marmaray seferleri neden durduruldu? GÜNCEL ALTIN FİYATLARI 2023 | Bugün Çeyrek altın ne kadar 2023? Gram ve Cumhuriyet Altını ne kadar oldu? Gökçe Gökçen evli mi? Gökçe Gökçen eşi, sevgilisi kim? SÜPER LİG PUAN DURUMLARI: Trendyol Süper Lig puan tablosu 2023 1., 2., 3. hangi takım? Süper Lig puan durumu 2023 gol krallığı yarışı! MERKEZ BANKASI TOPLANTISI NE ZAMAN? 2023 Merkez Bankası (TCMB) faiz kararı ne zaman? Merkez Bankası Aralık toplantısı ne zaman? Çam ağacı süslemek Türk geleneği mi? Çam ağacı süslemek Türk adetlerinde var mı? Yılbaşı ağacı süslemek Türklerin mi? Oy kullanma işlemi saat kaçta başlıyor, kaçta bitiyor? 31 Mart 2024 yerel seçimlerde hangi il saat kaçta oy kullanacak? İl il oy kullanma saatleri!
1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title