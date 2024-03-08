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Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi'nde düzenlenen yarışma sonrası umre ödülü alan gençler İl Müftüsü Ali Erhun ile bir araya geldi

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Bilecik İl Müftülüğü ile Şeyh Edebali Üniversitesi organizasyonuyla yapılan Siyer-i Nebi yarışmasında dereceye giren öğrenciler, umre öncesi İl Müftüsü Ali Erhun'u ziyaret etti ve teşekkürlerini iletti. Gençler, bu tür organizasyonların tekrarlanmasını talep etti.

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi'nde düzenlenen yarışma sonrası umre ödülü alan gençler İl Müftüsü Ali Erhun ile bir araya geldi.

Bilecik İl Müftülüğü ile Şeyh Edebali Üniversitesi organizasyonuyla ön lisans ve lisans düzeyinde eğitimine devam eden öğrencilere yönelik umre ödüllü Siyer-i Nebi yarışması yapıldı. Yarışma sonucu dereceye giren öğrenciler umre öncesi İl Müftüsü Ali Erhun'u makamında ziyaret etti. Öğrenciler, başta Diyanet İşleri Başkanlığı olmak üzere, İl Müftülüğü ve Şeyh Edebali Üniversitesi yetkilileri ile emeği geçen herkese teşekkürlerini iletti. Ayrıca Siyer-i Nebi yarışması gibi organizasyonların çok faydalı olduğunu söyleyen gençler, diğer öğrenciler için de bu tarz organizasyonların tekrar edilmesini talep ettiler.

Ziyaretlerinden duyduğu memnuniyeti ifaden eden Müftü Erhun, gençlerle bir süre sohbet ettikten sonra umre hakkında kendilerinde tavsiyelerde bulundu. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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