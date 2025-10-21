Haberler

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi, EAIE 2025 Fuarında Yeni İş Birlikleri Kurdu

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi, EAIE 2025 Fuarında Yeni İş Birlikleri Kurdu
Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi, İsveç’in Göteborg kentinde düzenlenen EAIE 2025 fuarında uluslararası akademik iş birliklerini güçlendirdi. Üzücü, Amerika ve Gürcistan'dan üniversitelerle iş birliği protokolü imzalandı. Rektör Prof. Dr. Zafer Asım Kaplancıklı, bu adımların üniversitenin uluslararası görünürlüğünü artıracağını belirtti.

Uluslararası İlişkiler Ofisi koordinatörlüğü aracılığıyla gerçekleştirilen etkinlikte, Amerika Birleşik Devletleri'nden Westcliff University ve Gürcistan'dan Georgian American University ile öğrenci ve akademik personel değişimi, ortak araştırma projeleri ve çeşitli akademik etkinlikleri kapsayan protokoller imzalandı. Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi'ni temsilen Doç. Dr. Medera Halmatov, Kazakistan Zhetysu University ile akademik ve kültürel iş birliğini hedefleyen ikili protokol gerçekleştirdi. Ayrıca, farklı fakültelerden akademisyenler de çeşitli uluslararası üniversitelerle iş birliği anlaşmaları imzaladı. Dr. Öğr. Üyesi Onur Ağkaya, İspanya'nın Universidad de Cdiz ile İşletme Bölümü kapsamında; Dr. Öğr. Üyesi Sevide Şencan ise İtalya'nın Universit degli Studi di Foggia ile Tıp Fakültesi kapsamında protokol gerçekleştirdi.

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Zafer Asım Kaplancıklı, "EAIE 2025'te attığımız bu adımlar, üniversitemizin uluslararası akademik görünürlüğünü artıracak ve öğrencilerimiz ile akademisyenlerimiz için yeni fırsatlar oluşturacaktır" dedi. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
