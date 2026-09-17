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Bilecik Kadastro Müdürlüğüne atanan Nedim Çolpan göreve başladı

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Bilecik Kadastro Müdürlüğüne atanan Nedim Çolpan göreve başladı
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Eskişehir Kadastro İl Müdürlüğü görevindeyken Bilecik’e atanan Nedim Çolpan göreve başladı.

Eskişehir Kadastro İl Müdürlüğü görevindeyken Bilecik'e atanan Nedim Çolpan göreve başladı.

Bilecik Kadastro Müdürü Nedim Çolpan göreve başlar başlamaz Bilecik Valisi Faik Oktay Sözer'i makamında ziyaret etti. Vali Sözer, görevine yeni başlayan Bilecik Müdür Çolpan'ı makamında kabul ederek, yeni görevinin hayırlı olması temennisinde bulunarak çalışmalarında başarılar diledi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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