Bilecik'in turizm potansiyelini arttırmak için 'İl Tanıtım ve Geliştirme Yönetim Kurulu' toplantısı yapıldı

BİLECİK (İHA) - Bilecik Vali Yardımcısı Yunus Fatih Kadiroğlu başkanlığında Ticaret ve Sanayi Odası'nda 'İl Tanıtım ve Geliştirme Yönetim Kurulu' toplantısı yapıldı.

Kültür ve Turizm Bakanlığı ve ilgili kuruluşu Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı (TGA) bünyesinde, ulusal ve uluslararası alanda il ve alt destinasyonlarımızın daha etkin tanıtımını sağlamak amacıyla hayata geçirilen 'İl Tanıtım ve Geliştirme Programı' bünyesinde Bilecik'in turizm potansiyelini arttırmak için çalışan paydaş kurum/kuruluşların yer aldığı 'İl Tanıtım ve Geliştirme Yönetim Kurulu' toplantısı yapıldı. TGA Uzmanı Yakup DEMİR tarafından program hakkında bilgilendirme yapılarak Marka Stratejisi Geliştirme ve Aktivasyon Planları çalışmaları başlatıldı. Kurul üyelerinin ve ilgili paydaşların katılımıyla il genelinde çalışmaların yürütülmesi için planlama yapıldı.

"Bilecik'imizin tarihi, kültürel, folklorik, gastronomi ve turizm değerleri masaya yatırıldı"

Bilecik İl Kültür ve Turizm Müdürü Serkan Bircan, kentte Turizm Geliştirme Ajansı İl Yönetim Kurulu kurulduğunu anlatarak, "Toplantımızda; dirilişin kuruluşun ve kurtuluşun beşiği Şeyh Edebali Diyarı, Osmanlı Ocağı, Ertuğrul Sancağı; taşı mermer, toprağı seramik, yaprağı ipek şehir Bilecik'imizin; tarihi, kültürel, folklorik, gastronomi ve turizm değerleri masaya yatırıldı. Turizm Geliştirme Ajansı İl Yönetim Kurulu olarak şehrimizin değerlerini ortaya çıkarmak marka kimliğini oluşturmak, kısa orta ve uzun vadeli turizm stratejileri ve master planlarını oluşturmak; dijital medya ve mecralarda ulusal ve uluslararası tanınırlığını gerek festival gerekse büyük organizasyonlarla ön plana çıkarmak adına beyin fırtınası oluşturuldu. Ayrıca Bakanlığımızın TGA çatısı altında yapılacak olan ve projeler değerlendirildi. TGA Yetkilisi Mehmet Aydın Demir beye ve Marmara Temsilcisi Sena Elif Görgü hanımefendiye sunumları ve Bilecik'in tanıtımına sağladıkları katkılarından dolayı teşekkür ediyoruz. Ayrıca toplantımıza katılan il yönetim kurulu üyelerimize bugün ve bundan sonra yapılacak turizm işbirliği için de şükranlarımızı sunuyoruz. Yapılan toplantımız Bilecik'e hayırlı olmasını temenni ediyorum" dedi. - BİLECİK