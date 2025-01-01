Üye Girişi
Haberler
ATM'lerden nakit çekimde yeni dönem başladı
ATM'lerde yeni dönem bugün resmen başladı
Filistin'e destek için yüz binler Galata Köprüsü'nde buluştu
İstanbul'da tarihi anlar! Yüz binler Galata Köprüsü'nde buluştu
Doğal gaz dağıtımında bağlantı ve hizmet bedellerinin üst sınırları belirlendi
Doğal gaz ücretlerinde milyonları ilgilendiren değişiklik
Eski eşini benzinle yaktıktan sonra 'Sabah aklıma geldi' diyen zanlı tutuklandı
Eşini benzinle yakıp "Sabah aklıma geldi" diyen zanlıdan yeni haber

Bilecik İl Müftüsü Ahmet Dilek, Gençlerle Cami-Genç Buluşması Düzenledi

Bilecik İl Müftüsü Ahmet Dilek, Gençlerle Cami-Genç Buluşması Düzenledi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bilecik İl Müftüsü Ahmet Dilek, Mihalgazi Camisi'nde öğrencilerle bir araya gelerek caminin önemi üzerine konuştu. Programda gençlerin cami ile ilişkilerinin güçlendirilmesi hedeflendi.

Bilecik İl Müftüsü Ahmet Dilek, öğrenciler ve öğretmenlerle bir araya gelerek Mihalgazi Camisi'nde buluştu.

Bilecik İl Müftülüğü, Aile ve Dini Rehberlik Merkezi tarafından değerler eğitimi kapsamında Hayme Ana Kız Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencilerine yönelik Cami-Genç Buluşması gerçekleştirildi.

Mihalgazi Camisi'nde düzenlenen buluşmaya İl Müftüsü Ahmet Dilek, Müftü Yardımcısı Hatice Geçgelen, İl Vaizesi Koordinatörü Ümmühan Bayrakçı, okul öğretmenleri ve öğrenciler katıldı. Programın açılış konuşmasını yapan İl Vaizesi koordinatör Ümmühan Bayrakçı, Cami-Genç Buluşmasının amacı ve önemine değindi. Akabinde Cami Müezzin Kayyımı Hasan Kara tarafından öğrencilere cami ve bölümleri tanıtıldı.

Programda öğrencilere hitap eden İl Müftüsü Ahmet Dilek, gençlerin ve çocukların cami ile vakit geçirmesinin ve camiyi tanımasının önemine değindi.

"Camiler aynı zamanda Müslümanların kimliğidir"

Müftü Ahmet Dilek, "İbadet alanı olarak camilerimiz bizim en önemli ortak değerimizdir. Camiler bulunduğu bölgenin İslam beldesi olduğunu gösteren en önemli sembollerdir ve Müslüman memleketlerin tapusudur. Bulunduğu bölgede kimlik oluşturan camiler aynı zamanda Müslümanların kimliğidir. Şehrimizin sembolü olan Ertuğrul Gazi ve Şeyh Edebali türbelerini gezdiğimizde Kurtuluş Savaşı döneminde düşmanın yaptığı tahribatı görüyoruz. O mübarek mekanların hedef alındığını duvarlarındaki kurşun izlerinden anlayabilirsiniz. Aslında gençler! Düşmanın orada vurmak istediği cami merkezinde oluşan Müslüman kimliğidir" dedi.

Müftü Dilek, "Sevgili Gençler! Hayatınızın bu döneminde, camilerimize olan bağlılığınızı artırmanız son derece önemlidir. Burada bir araya gelerek manevi olarak güçlenebilir, toplum içindeki sorumluluklarınızı daha iyi kavrayabilirsiniz. Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed gençlere çok önem vermiş, onlara her zaman rehberlik etmiştir. Sizler de bu şuura sahip bireyler olarak geleceğimizi inşa edeceksiniz" diye konuştu.

Program sonunda Müftü Ahmet Dilek, etkinliğe katılan tüm öğrencilere teşekkür ederek, bu tür buluşmaların devam edeceği müjdesini verdi. Buluşma sonunda öğrencilere pilav ikram edildi. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
img

ABD ve İngiltere'den Yemen'e saldırı
img

Yılbaşı gecesinde "pes" dedirten olay! Yanındaki kadını bile bıraktı
img

Ronaldo mu Messi mi? İşte 2024 yılının en çok kazanan futbolcuları
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Hadise'nin yılbaşı gecesi Narin için seslendirdiği şarkı tartışma yarattı
Hadise'nin Narin için okuduğu şarkı ortalığı karıştırdı
Putin vanayı kapattı! Rus gazının Avrupa'ya sevkiyatı durduruldu
Putin vanayı kapattı! Avrupa'nın gözü Türkiye'ye çevrildi
İstanbul'daki büyük Gazze buluşmasına Süleyman Soylu da katıldı
Verdiği görüntü de son hali de büyük dikkat çekti
Polisi görünce aracını ve yanındaki kadını bırakıp kaçtı
Yılbaşı gecesinde "pes" dedirten olay! Yanındaki kadını bile bıraktı
Evsiz sanılan adamın sahip oldukları şaşırttı
Evsiz sanılan adamın sahip oldukları şaşırttı! Kızları bakın nerede
Barış Alper'in annesine dediklerine beğeni yağıyor
Televizyon izleyen annesini tek cümlesiyle ağlattı

Son Dakika Haberleri

Holding neden yok, günü mü değişti? 2025 Holding bu hafta yok mu? Holding yeni bölüm ne zaman yayınlanacak? Sahipsizler neden yok? 8. bölüm Sahipsizler günü mü değişti, bu hafta yok mu? 1 Ocak YILBAŞI Sahipsizler yeni bölüm ne zaman yayınlanacak? Annem Ankara neden yok? 7. bölüm Annem Ankara günü mü değişti, bu hafta yok mu? 1 Ocak YILBAŞI Annem Ankara yeni bölüm ne zaman yayınlanacak? Kuruluş Osman neden yok? 178. bölüm Kuruluş Osman günü mü değişti, bu hafta yok mu? 1 Ocak YILBAŞI Kuruluş Osman yeni bölüm ne zaman yayınlanacak? Sen Türkülerini Söyle CANLI izle! Sen Türkülerini Söyle hangi kanalda? MasterChef bitti mi, bu akşam yok mu? 1 Ocak Çarşamba MasterChef yeni bölüm ne zaman? Survivor canlı izle! 1 Ocak Çarşamba TV 8 Survivor CANLI HD izleme linki! Survivor 2024, 1 Ocak 2024 tarihinde TV8'de yayımlanmaya başlıyor. televizyon yarışma programı. Peki, Survivor nerede, hangi ülkede çekiliyor 2025? Survivor Göksu ne kadar kazanıyor? Göksu Göksu Survivor'dan ne kadar para alıyor? Survivor Kübra ne kadar kazanıyor? Kübra Avcı Survivor'dan ne kadar para alıyor? Survivor Mevlüt ne kadar kazanıyor? Mevlüt Koçak Survivor'dan ne kadar para alıyor?
title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.