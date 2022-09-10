Bilecik haberi... Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi, 34. TARMEK kongresine ev sahipliği yaptı

34. Ulusal Tarımsal Mekanizasyon ve Enerji Kongresi'ne (TARMEK) Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi ev sahipliği yaptı.

Bilecik Üniversitesi'nde düzenlenen kongrede yurt çapında pek çok üniversiteden akademisyen ve tarımsal faaliyet yürüten çok sayıda firma geldi. Açılış konuşmasını Kongre Düzenleme Kurulu Başkanı aynı zamanda Ziraat ve Doğa Bilimleri Fakültesi Dekan Yardımcısı Prof. Dr. Bahadır Sayıncı'nın yaptığı kongreye Bilecik Valisi Dr. Kemal Kızılkaya, İzmir Milletvekili Prof. Dr. Kamil Oktay Sındır, Bilecik Belediye Başkan Vekili Melek Mızrak Subaşı, Kütahya Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık, Osmaneli Belediye Başkanı Münür Şahin, Karabük Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Refik Polat, Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Rektör Prof. Dr. Şükrü Beydemir, TARMAKDER Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Can Ertekin, TARMAKBİR Genel Sekreteri Selami İleri, il protokolü ve kongrenin düzenlenmesine katkı sağlayan sponsor firma temsilcileri katıldı.

Türkiye'de tarımsal faaliyetlerin dünü, bugünü ve yarını ile alakalı sunumların ve tartışmaların yapıldığı ve yoğun katılımla gerçekleşen kongreye ayrıca bu alanda akademik çalışmalar yapmış emekli öğretim üyeleri de katıldı. Kongrenin açılış programında konuşan Rektör Prof. Dr. Şükrü Beydemir, günümüz dünyasının son yıllardaki değişimi, diğer tüm faaliyet alanlarında olduğu gibi tarımsal uygulamalarda da yeniliğe ve bilimselliğe olan ihtiyacı göz önüne serdiğini ifade etti.

"Ülkemizde özellikle son yıllarda yerli ve milli imkanlarla geliştirilen tarım makineleri ve teknolojileri gelecek için bizlere umut vermektedir"

Rektör Beydemir, yaptığı konuşmada, "Dünya nüfusunun hızla artması beraberinde kaynakların yetersizliği sorununu getirmekte, bu da toplumları farklı yöntemlere sevk etmektedir. Tarım arazilerinin verimli ve etkin kullanımı, doğru ürün ve doğru uygulama gibi konular günbegün önem kazanmaktadır. Dünyanın yakın zamanda yaşadığı ve ülkemizin arabuluculuğu ile çözülen tahıl krizi, toplumların kendi kendilerine yeter ölçüde tarımsal üretim yapmaları gerektiğini bizlere bir kere daha göstermiştir. Bu tarımsal üretimi yaparken ürün seçimi, toprakların verimli kullanımı, enerji tasarrufu, uygulamada kullanılan araç ve gereçler gibi pek çok etmen dikkate alınmalıdır. Ülkemizde özellikle son yıllarda yerli ve milli imkanlarla geliştirilen tarım makinaları ve teknolojileri gelecek için bizlere umut vermektedir. Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından hayata geçirilen tarımsal politikalar ülkemizin tarım geleceğine yön verirken yapılan akademik çalışmalar ise tarımsal modernizasyona öncülük etmektedir. Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi olarak bizler de pek çok alanda olduğu gibi tarımsal faaliyetlerde de bilimsel çalışmalar yapmakta ve sonuçlarını konunun muhatapları ile paylaşmaktayız" ifadelerini kullandı. - BİLECİK