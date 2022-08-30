Bilecik haberi! 30 Ağustos Zafer Bayramı Bozüyük'te coşku ile kutlandı

30 Ağustos Zafer Bayramı Bozüyük'te düzenlenen törenlerle coşku ile kutlandı.

Bozüyük Cumhuriyet Meydanı'nda gerçekleştirilen tören, protokol mensupları tarafından Atatürk Anıtı'na çelenk sunulması ile başlarken saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunması ile devam etti. Törende konuşma yapan Garnizon Komutanı Mühimmat Yüzbaşı Caner Yılmaz, "Asil Türk milleti kahraman, Türk ordusu ile birlikte varlığına ve vatanını kast edenlere karşı 100 yıl önce bugün kahramanlık ve şeref dolu tarihinden aldığı kudreti ile yeniden dirilerek topyekun bir varoluş mücadelesi sonucunda eşine tarihte az rastlanır bir zafer kazanmıştır. Mustafa Kemal Paşa ve onun dava arkadaşları bağımsızlık meşalesini yakarak ya istiklal ya ölüm parolası ile aydınlığa giden yolu aralamışlardır. Bu bağımsızlık ve aydınlık mücadelesinin ilk hedefi son neferine kadar düşmanı güzel ve kutsal vatanımızdan atmak şeklinde belirlenmiştir. Milli egemenlik, milli şuur ve tam bağımsızlık esasına dayanan Atatürk ilkeleri bugüne kadar olduğu gibi gelecekte de Türk Silahlı kuvvetlerimize rehber olmaya devam edecektir." dedi.

Konuşmanın ardından öğrencilerin okuduğu şiirler ile devam eden programda Mehteran gösterisi, Halk Oyunları gösterileri ve müzik dinletisi yer aldı. Cumhuriyet Meydanı'ndaki tören, tören geçidi ile sona erdi. Daha sonra Kaymakam Adem Öztürk, Garnizon Komutanı Yüzbaşı Hamdi Ferhat İnanç ve Belediye Başkanı Mehmet Talat Bakkacıoğlu diğer protokol üyeleri ile birlikte Bozüyük Belediyesi Metristepe Kültür Merkezi'ne geçerek burada düzenlenen resepsiyonda tebrikleri kabul etti. Resepsiyonun ardından İntikamtepe Şehitliği ziyaret edilerek şehitlerimiz için dualar edildi ve anıt mezarlara karanfil bırakıldı. İlçe Kaymakamı Adem Öztürk şehitlikte yaptığı konuşmada 'büyük zaferin 100. yıl dönümünü milletçe kutlamanın mutluluk ve heyecanını yaşıyoruz' diyerek "başta milli mücadelemizin önderi Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere tüm şehitlerimizi rahmetle anıyor gazilerimize minnet ve şükranla selamlıyorum, ruhlarınız şad olsun" dedi. Bayram kutlamaları çerçevesinde ayrıca belediye sesli anons sisteminden marşlar çalındı.

Törenlere Kaymakam Adem Öztürk, Garnizon Komutanı Mühimmat Yüzbaşı Caner Yılmaz, Belediye Başkanı Mehmet Talat Bakkalcıoğlu, Başsavcı Vekili Birgivi Dertli, Kent Konseyi Başkanı Nurettin Oydu, muhtarlar, kurum müdürleri, şehit aileleri ve gaziler, siyasi parti temsilcileri, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, öğrenciler, öğretmenler ve vatandaşlar katıldı. Büyük zaferin 100. yıl kutlamalarını solunum cihazı ile izlemeye gelen bir vatandaş da programı ilgi ile takip etti. - BİLECİK