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Bilecik Bozüyük'te sosyal hizmet merkezindeki çalışmalar denetim kapsamında incelendi

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Bilecik Bozüyük'te sosyal hizmet merkezindeki çalışmalar denetim kapsamında incelendi
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Bilecik Bozüyük'teki Sosyal Hizmet Merkezi'nde çalışmalar, planlı denetim kapsamında yerinde incelendi. İl Müdür Yardımcısı Rahim Duman, Kadın Hizmetleri Birimi ile merkezdeki hizmet süreçleri hakkında bilgi aldı.

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde bulunan Sosyal Hizmet Merkezi'nde çalışmalar yerinde incelendi.

Bilecik Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından yürütülen planlı denetimler kapsamında, İl Müdür Yardımcısı Rahim Duman tarafından Bozüyük Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğünde incelemelerde bulunuldu. Gerçekleştirilen incelemelerde, Kadın Hizmetleri Birimi ile Sosyal Hizmet Merkezi bünyesinde yürütülen çalışmalar hakkında bilgi alındı. Birimlerin çalışmaları ve hizmet süreçleri yerinde incelenerek değerlendirmelerde bulunuldu.

Bilecik Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Nejat İlhan, vatandaşlara sunulan sosyal hizmetlerin etkin ve düzenli şekilde yürütülmesinin önemine dikkat çekerek, "Hizmetlerimizin sahada etkin bir şekilde yürütülmesini ve vatandaşlarımıza en iyi şekilde ulaşmasını önemsiyoruz. Bu kapsamda kurumlarımızdaki çalışmaları düzenli olarak değerlendiriyoruz" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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