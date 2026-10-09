Bilecik Bozüyük'te hafızlığını tamamlayan 10 öğrenciye icazetnameleri verildi

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Bilecik'in Bozüyük ilçesinde 10 öğrenci hafızlık eğitimini tamamladı.

Yeşilkent Kumral Abdal Kur'an Kursu ile Soğukpınar Kur'an Kursunda hafızlık eğitimlerini tamamlayan öğrencilere icazetnameleri ve çeşitli hediyeleri Bozüyük Kaymakamı Dr. Ahmet Naci Helvacı tarafından takdim edildi. Programda öğrencilerin başarısı kutlanırken, hafızlık eğitimini tamamlayan öğrenciler ve aileleri tebrik edildi.

Bozüyük Kaymakamı Dr. Ahmet Naci Helvacı, "Hafızlık eğitimlerini başarıyla tamamlayan öğrencilerimizi gönülden tebrik ediyorum. Bu anlamlı başarıda emeği geçen hocalarımıza ve ailelerimize teşekkür ediyor, öğrencilerimizin bundan sonraki hayatlarında da başarılı olmalarını diliyorum" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı