Bilecik AFAD İl Müdürlüğü Deprem Haftası'nda Vali Aygöl'ü ziyaret etti

Bilecik AFAD İl Müdürlüğü ' Deprem Haftası' sebebiyle Vali Şefik Aygöl'ü makamında ziyaret ederek değerlendirmelerde bulundu.

AFAD İl Müdürü Ahmet Ali Artun ve AFAD personeli, Vali Aygöl'ü makamında ziyaret ederek Deprem Haftası hakkında değerlendirmelerde bulundular. Bilecik'te depreme karşı alınabilecek önlemler konuşuldu. Ardından Vali Şefik Aygöl, AFAD İl Müdürlüğü'ne iadeiziyarette bulundu. Vali Aygöl, "Önce AFAD İl Müdürlüğü personellerini makamımızda ağırladık. Şimdi ise ben gelip görmek istedim. Deprem Haftası sebebiyle değerlendirmelerde bulunarak neler yapabileceğimizi görüştük" ifadelerini kullandı. - BİLECİK