Bilecik 700. Yıl Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Öğrencileri Bolu'yu Keşfetti

Bilecik 700. Yıl Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri, Bolu'nun tarihi ve doğal güzelliklerini keşfetmek amacıyla Göynük, Mudurnu, Gölcük ve Abant Gölü'ne gezi düzenledi.

Gezide yer alan öğretmenler ve öğrenciler, Abant Gölü Tabiat Parkı ile Gölcük'ün eşsiz doğasını yakından gözlemleyerek keyifli bir gün geçirdi. Tarihi ilçeler olan Göynük ve Mudurnu'da yapılan incelemeler ise öğrencilerin bölgenin kültürel mirasını daha yakından tanımasına imkanı sağladı.

Geziye katkılarından dolayı 700. Yıl Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi okul yönetimi ve öğretmenlerine teşekkür edildi. - BİLECİK