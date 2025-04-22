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Biga Kaymakamı, 23 Nisan için makamını Down sendromlu çocuğa devretti

Biga Kaymakamı, 23 Nisan için makamını Down sendromlu çocuğa devretti
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Çanakkale'nin Biga ilçesinde Kaymakam Ercan Kayabaşı, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla makam koltuğunu Down sendromlu çocuk Muharrem Berk'e bıraktı. Bu anlamlı günde Berk, kaymakamlık makamının heyecanını yaşadı.

Çanakkale'nin Biga ilçesinde Kaymakam Ercan Kayabaşı, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle makam koltuğunu Down sendromlu Muharrem Berk'e bıraktı.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla kamu görevlileri makamlarını çocuklara devrediyor. Biga Kaymakamı Ercan Kayabaşı da Çocuk Bayramı kutlamaları çerçevesinde makam koltuğunu Down sendromlu Muharrem Berk'e devretti. Küçük Kaymakam Berk, evinden makam aracıyla alınarak Biga Kaymakamlığına getirildi. Berk'i, kaymakamlık girişinde, Biga Kaymakamı Kayabaşı karşıladı.

Kaymakamlık heyecanı yaşandı

Kaymakamlık koltuğuna oturan Berk, kaymakamlık makamının heycanını yaşadı. Berk ve Kaymakam arasında keyifli diyaloglar yaşandı. Biga Kaymakamı Kayabaşı sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda şunları söyledi:

"23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı vesilesiyle bugün makam koltuğumuzu Muharrem Berk kardeşimize devrettik. Küçük Kaymakamımızın heyecanı, soruları ve hayalleri bizleri hem mutlu etti hem de umutlandırdı. Tüm çocuklarımızın bayramını yürekten kutluyorum. Bu vesileyle bu anlamlı günü bizlere armağan eden Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını rahmet ve minnetle anıyorum." - ÇANAKKALE

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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