Kaymakam, karlı yollarda hasta kurtarma operasyonuna katıldı

Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde acil bir hasta için Kaymakam Mehmet Furkan Taşkıran ile Özel İdare ekipleri seferber oldu. Kaymakam Taşkıran, ekiplerle birlikte hastayı almaya giderken zamanla yarıştı.

Beytüşşebap ilçesine bağlı Beşağaç köyünde 73 yaşındaki Fatma Alim, solunum yetmezliği şikayeti üzerine 112 acil servise başvurdu. Kar yağışı nedeniyle kapalı olan köy yolunu açmak için İlçe Özel İdare ve 112 sağlık ekipleri köye sevk edildi. Bilgi verilmesi üzerine İlçe Kaymakamı Mehmet Furkan Taşkıran da ekiplerle beraber kar nedeniyle kapanan yolda çalışmalara eşlik etti. 2 saat süren yol açma çalışmaları sonrası sağlıkçılar ve Özel İdare çalışanları köye ulaştı. Hasta, sedyeye alınıp kepçeyle ambulansın bulunduğu yere kadar getirildi.

Ambulansta yapılan ilk müdahalenin ardından Beytüşşebap Devlet Hastanesine kaldırılan hastanın durumunun iyi olduğu öğrenildi. - ŞIRNAK