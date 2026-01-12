Haberler

Kaymakam, karlı yollarda hasta kurtarma operasyonuna katıldı

Kaymakam, karlı yollarda hasta kurtarma operasyonuna katıldı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde acil bir hasta için Kaymakam Mehmet Furkan Taşkıran ve özel idare ekipleri seferber oldu. 73 yaşındaki hasta, kar yağışı nedeniyle kapalı olan köy yolunun açılmasıyla ambulansa ulaştırıldı ve hastaneye sevk edildi.

Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde acil bir hasta için Kaymakam Mehmet Furkan Taşkıran ile Özel İdare ekipleri seferber oldu. Kaymakam Taşkıran, ekiplerle birlikte hastayı almaya giderken zamanla yarıştı.

Beytüşşebap ilçesine bağlı Beşağaç köyünde 73 yaşındaki Fatma Alim, solunum yetmezliği şikayeti üzerine 112 acil servise başvurdu. Kar yağışı nedeniyle kapalı olan köy yolunu açmak için İlçe Özel İdare ve 112 sağlık ekipleri köye sevk edildi. Bilgi verilmesi üzerine İlçe Kaymakamı Mehmet Furkan Taşkıran da ekiplerle beraber kar nedeniyle kapanan yolda çalışmalara eşlik etti. 2 saat süren yol açma çalışmaları sonrası sağlıkçılar ve Özel İdare çalışanları köye ulaştı. Hasta, sedyeye alınıp kepçeyle ambulansın bulunduğu yere kadar getirildi.

Ambulansta yapılan ilk müdahalenin ardından Beytüşşebap Devlet Hastanesine kaldırılan hastanın durumunun iyi olduğu öğrenildi. - ŞIRNAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
İran Dışişleri Bakanı Arakçi: Savaşa da hazırız diyaloğa da

538 kişinin öldüğü İran cephesinden yeni açıklama
Trump 'Starlink göndereceğim' dedi, İran'dan jet karşılık geldi

Trump düğmeye bastı, Hamaney'den dakikalar içinde karşılık geldi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Dev FETÖ operasyonu! 81 şüpheli kıskıvrak yakalandı

Yakalanan onlarca kişinin telefonundan aynı uygulama çıktı
Real Madrid'den kupa töreninde kriz

Real Madrid'den kupa töreninde kriz
Piyasalar alev alev! Tarihi rekorlar art arda geldi

Piyasalar yangın yeri! Tarihi rekorlar art arda geldi
Kendisinden 14 yaş küçük erkek arkadaşını banyoda öldürdü

Banyoda korkunç olay! Kendinden 14 yaş küçük erkek arkadaşını öldürdü
Dev FETÖ operasyonu! 81 şüpheli kıskıvrak yakalandı

Yakalanan onlarca kişinin telefonundan aynı uygulama çıktı
Süper Kupa'yı kazanan Fenerbahçe transferde de gaza bastı: Yıldız isim geliyor

Süper Kupa'yı kazanan Fenerbahçe transferde de gaza bastı
Rıza Pehlevi'den cesetlerin sokaklara dizildiği İran'ı daha da karıştıracak sözler

Cesetlerin sokaklara dizildiği İran'ı daha da karıştıracak sözler