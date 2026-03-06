Beyşehir'de orman yangınlarına karşı müdahale eğitimi verildi

Konya'nın Beyşehir ilçesinde orman ve kırsal alan yangınlarına karşı hazırlıklı olmak amacıyla eğitim programı düzenlendi.

Beyşehir Halk Eğitimi Merkezi ile Beyşehir Orman İşletme Müdürlüğü iş birliğinde gerçekleştirilen "Orman ve Kırsal Alan Yangınlarına Müdahale Eğitimi" başarıyla tamamlandı. Eğitim programı, orman işletme personelinin yangınlara karşı bilgi ve becerilerini artırmayı amaçladı. Program kapsamında katılımcılara yangın türleri, yangınlara erken müdahalenin önemi, yangınla mücadele teknikleri, güvenli müdahale yöntemleri ve ekip koordinasyonu konularında eğitim verildi. Teorik bilgilerin yanı sıra uygulamalı çalışmalarla desteklenen eğitimlerde, personelin muhtemel yangın durumlarında daha etkin müdahale edebilmesi hedeflendi.

Yetkililer, özellikle yaz aylarında artış gösteren orman ve kırsal alan yangınlarına karşı eğitimli personelin büyük önem taşıdığına dikkat çekerek, kurumlar arası iş birliğiyle düzenlenen bu tür eğitimlerin doğal kaynakların korunmasına ve can-mal güvenliğine önemli katkı sağladığını ifade etti.

Program sonunda kursiyerlere katılım belgeleri verilirken, kurum yetkilileri, benzer eğitimlerin ilerleyen dönemlerde de sürdürüleceğini kaydetti. - KONYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı