Beyşehir, Akşehir ve Hüyük'te şehitler anıldı

Beyşehir, Akşehir ve Hüyük'te şehitler anıldı
Konya'nın Beyşehir, Akşehir ve Hüyük ilçesinde, 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü için düzenlenen törenle şehitler anıldı.

Konya'nın Beyşehir, Akşehir ve Hüyük ilçesinde, 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü için düzenlenen törenle şehitler anıldı.

Beyşehir'de Anıt Alanında düzenlenen törende Atatürk Anıtı'na çelenkler sunuldu, saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu. Törenin ardından protokol üyeleri şehitlikte bir araya gelerek şehitler için dua etti. Programa Beyşehir Kaymakamı Mehmet Kemal Akpınar, ilçe protokolü, şehit yakınları, gaziler, muhtarlar ile siyasi parti ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı.

Hüyük'teki etkinlikler, ilçe protokolünün katılımıyla Anıt Alanında düzenlendi. Tören, Atatürk Anıtı'na çelenk sunulmasıyla başladı. Düzenlenen anma programına Hüyük Kaymakamı Muhammed Ebrar Evsen, ilçe protokolü, şehit yakınları, gaziler katıldı.

Akşehir'de düzenlenen törende şehitler, dualar ve saygı atışları ile anıldı. Akşehir Şehitliğinde; Akşehir Kaymakamı Mustafa Yiğit ve protokol mensuplarının katıldığı tören, askerlerin saygı ateşi eşliğinde yapılan saygı duruşu ve akabinde okunan İstiklal Marşı ile devam etti. Tören, okunan Kur'an-ı Kerim ve İlçe Müftüsü Ahmet Müjdeci'nin yaptığı dua ile son buldu. - KONYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
