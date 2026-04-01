İsrail'den Beyrut'a iki yeni saldırı: En az 7 ölü, 24 yaralı

İsrail ordusu, Lübnan'ın başkenti Beyrut'un güneyine iki yeni saldırı düzenledi. Lübnan basınında yer alan haberlere göre; saldırılardan biri Khalde bölgesinde seyreden bir aracı, diğeri ise Jnah bölgesindeki bir konvoyu hedef aldı. Saldırılar, yerleşim bölgelerinde yangın ve hasara yol açtı. Lübnan Sağlık Bakanlığı saldırılarda en az 7 kişinin öldüğünü, 24 kişinin yaralandığını açıkladı. İsrail ordusu, Lübnan'ın başkenti Beyrut'a iki ayrı saldırı düzenlendiğini doğrulayarak, saldırıların bir üst düzey Hizbullah komutanı ile bir diğer üst düzey Hizbullah mensubunu hedef aldığını öne sürdü. - BEYRUT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı