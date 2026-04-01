Haberler

İsrail'den Beyrut'a iki yeni saldırı: En az 7 ölü, 24 yaralı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Lübnan Sağlık Bakanlığı, Beyrut'un güneyine düzenlenen İsrail saldırılarında en az 7 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu. Saldırılar, Hizbullah mensuplarını hedef aldığı iddialarıyla gündeme geldi.

Lübnan Sağlık Bakanlığı, ülkenin başkenti Beyrut'un güneyine düzenlenen iki ayrı İsrail saldırısında en az 7 kişinin öldüğünü, 24 kişinin ise yaralandığını açıkladı. İsrail ordusu ise, Beyrut'a düzenlenen son saldırıların üst düzey iki Hizbullah mensubunu hedef aldığını öne sürdü.

İsrail ordusu, Lübnan'ın başkenti Beyrut'un güneyine iki yeni saldırı düzenledi. Lübnan basınında yer alan haberlere göre; saldırılardan biri Khalde bölgesinde seyreden bir aracı, diğeri ise Jnah bölgesindeki bir konvoyu hedef aldı. Saldırılar, yerleşim bölgelerinde yangın ve hasara yol açtı. Lübnan Sağlık Bakanlığı saldırılarda en az 7 kişinin öldüğünü, 24 kişinin yaralandığını açıkladı. İsrail ordusu, Lübnan'ın başkenti Beyrut'a iki ayrı saldırı düzenlendiğini doğrulayarak, saldırıların bir üst düzey Hizbullah komutanı ile bir diğer üst düzey Hizbullah mensubunu hedef aldığını öne sürdü. - BEYRUT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

