Mide bulandıran görüntü! Genç kadın tuvalete girince fark etti

Singapur'da yenileme çalışmaları nedeniyle kurulan geçici kadın tuvaletlerinde duvarlarda çok sayıda delik bulunması büyük tepki çekti. Tuvaleti kullanan bir kadın, deliklerden kendisini izleyen birini fark ettiğini öne sürerken, yetkililer ise deliklerin bakım çalışmaları sırasında oluştuğunu ve önceden kapatıldığını açıkladı.

GEÇİCİ KADIN TUVALETİNDE ŞÜPHELİ DELİKLER

Olay, Singapur'un Choa Chu Kang bölgesindeki 563 numaralı apartman bloğunda meydana geldi. Konutların yenilenmesi nedeniyle zemin katta kurulan geçici kadın tuvaletlerini kullanan 33 yaşındaki bir kadın, duş almaya hazırlandığı sırada duvar panelindeki bir deliği fark etti.

Kadın, deliğin içinden siyah bir cisim gördüğünü ve hareket ettiğini düşündüğünü belirterek, bir süre sonra tuvaletin arkasından ses geldiğini iddia etti.

ÜÇ TUVALETTE YAKLAŞIK 10 DELİK BULUNDU

Olayın ardından yapılan incelemede üç farklı kadın tuvaletinde yaklaşık 10 delik tespit edildiği öne sürüldü. Deliklerin bazılarının duş bölgesi ve klozet hizasında, birinin ise göz seviyesinde bulunduğu belirtildi.

Apartman sakini Ezan, erkek tuvaletlerinde benzer deliklerin bulunmadığını, yalnızca kadın tuvaletlerinde bu durumla karşılaştıklarını ifade etti.

KİLİTLİ DEPO ALANININ AÇILMASINI İSTEDİLER

İddiaların ardından kadın ve apartman sakini Ezan, tuvaletlerin arkasında bulunan kilitli depolama alanının açılmasını talep etti. Depoya girildiğinde bazı deliklerin beyaz bantla kapatılmış gibi göründüğünü öne süren kadın, deliklerin kadınların mahrem bölgelerine denk gelecek şekilde açıldığını iddia etti.

Olay sırasında depolama alanında güvenlik kamerası bulunmadığı için iddiaların doğrulanamadığı aktarıldı.

"İŞÇİLERİ SUÇLAMIYORUZ"

Ezan ve tuvaleti kullanan kadın, sosyal medyada öne sürülen iddiaların aksine bölgede çalışan yabancı işçileri suçlamadıklarını belirtti. İkilinin değerlendirmesine göre olayın yaşandığı saatlerde işçiler çalışma alanından ayrılmıştı. Şüphelerin, kilitli depoya erişim yetkisi bulunan kişiler üzerinde yoğunlaştığı ifade edildi.

HDB'DEN AÇIKLAMA GELDİ

Singapur Konut ve Kalkınma Kurulu (HDB), 8 Temmuz akşamı gelen ihbarın ardından yüklenici firma ile birlikte inceleme yapıldığını açıkladı.

Yetkililer, söz konusu deliklerin geçici tuvaletlerde bulunan askılık, duş başlığı ve tutunma barı gibi ekipmanların değiştirilmesi sırasında oluşabileceğini, yüklenicinin bunları silikon dolgu ile kapatmakla yükümlü olduğunu belirtti.

HDB ayrıca, ihbardan önce aynı gün yapılan rutin kontrolde tüm deliklerin kapatıldığının tespit edildiğini, tuvaletlerin arka kısmının sürekli kilitli tutulduğunu ve dışarıdan erişimin mümkün olmadığını ifade etti.

Olayın ardından güvenliği artırmak amacıyla duvarların arkasına alüminyum koruma plakaları yerleştirildiği ve kilitli alanı izlemek için güvenlik kamerası kurulduğu bildirildi.