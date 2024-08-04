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Beyrut Limanı'ndaki Patlamanın Üzerinden 4 Yıl Geçti

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Lübnan'ın Beyrut Limanı'nda 4 Ağustos 2020'de meydana gelen ve en az 220 kişinin ölümüne, 6 bin 500 kişinin yaralanmasına yol açan büyük patlamanın üzerinden 4 yıl geçti. Limanda patlamanın izleri ilk günkü gibi duruyor.

Lübnan'ın Beyrut Limanı'nda 4 Ağustos 2020'de meydana gelen ve en az 220 kişinin ölümüne, 6 bin 500 kişinin yaralanmasına yol açan büyük patlamanın üzerinden 4 yıl geçti. Limanda patlamanın izleri ilk günkü gibi duruyor.

Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta 4 Ağustos 2020'de meydana gelen ve dünyanın en büyük patlamaları arasında yer alan olayın üzerinden 4 yıl geçti. Acılar ise hala taze. Beyrutlular her yıl dönümünde limana gelerek, hayatını kaybedenler için çiçek bırakıyor.

Hiçbir şeye dokunulmadı

Liman aktif olarak çalışırken, patlamanın olduğu alanda hiçbir şeye dokunulmadı. Hasar gören konteynerler, yüzlerce otomobil aynı şekilde yerinde duruyor. Konteynerlerin içindeki malzemeler bile aynı şekilde limanda bekletilirken, Lübnan ordusuna bağlı askerler başında nöbet tutuyor. Yakınlarını kaybedenlerin ise acıları taze. Patlama alanındaki bir Lübnanlı halkın ülkesine sahip çıkması gerektiğini ifade ederek, "Ülke sahipsiz hükümet nerede? Millet nerede? Herkes ülkeyi terk etti. Allah (eski Başbakan) Refik El-Hariri'yi rahmet eylesin. Neden bu millete bunları yapıyorsunuz? Allah Saad Hariri'ye uzun ömürler versin. Neden sokaklar bomboş? Bugün Beyrut'ta saat 16.00'da gösteri olacak. Millet gösteri için nerede? Sokağa çıkın" dedi.

Dönemin Lübnan Cumhurbaşkanı Michel Aoun, patlamaya 6 yıldır limandaki bir depoda tutulan 2 bin 750 ton amonyum nitratın yol açtığını ifade etmişti. - BEYRUT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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