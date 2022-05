Beyoğlu ve Başkent Kültür Yolu Festivalleri AKM'de tanıtıldı

BEYOĞLU, İSTANBUL (İHA) - Beyoğlu ve Başkent Kültür Yolu Festivalleri Taksim'de bulunan Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenlenen basın toplantısıyla tanıtıldı. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, "Turizmin ülke çapında gelişmesine, şehirlerimizi marka şehirler yapmaya, eşsiz kültür mirasımızın yaşatılması ve tanıtılmasına, sanatta özgün ekollere sahip bir ülke konumuna gelmemize dair hedeflerimize kararlılıkla ilerliyoruz" dedi.

Kültür ve Turizm Bakanlığı'nca İstanbul ve Ankara'nın tarihi ve güncel kültürel zenginliklerine canlılık katmak ve bu kültürel mirası dünya vitrinine taşımak üzere hayata geçirilen Beyoğlu ve Başkent Kültür Yolu Festivalleri Taksim'de bulunan Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenlenen basın toplantısıyla tanıtıldı. Tanıtım toplantısına Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Ahmet Misbah Demircan, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Özgül Özkan Yavuz, İstanbul İl Kültür ve Turizm Müdürü Coşkun Yılmaz, Beyoğlu Kaymakamı Mustafa Demirelli, Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız, Msgs Rektörü Handan İnci Elçi ile pek çok ülkeden başkonsolosluk ve kültür bakanlıkları çalışanları ile emektar Yeşilçam oyuncuları da katıldı.

"Beyoğlu ile beraber Başkent Kültür Yolu Festivali'ne de start veriyoruz"

Festivallerin tanıtımını gerçekleştiren Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, "Beyoğlu Kültür Yolu adıyla 3 yıl önce hazırlıklarına başladığımız projenin, 29 Ekim 2021'de açılışını gerçekleştirdiğimiz yeni Atatürk Kültür Merkezi ile 2. aşamasına geçtik. 29 Ekim-14 Kasım tarihleri arasında da bu eşsiz kültür-sanat rotasını, kendisi de başlı başına bir marka olan Beyoğlu Kültür Yolu Festivali ile dünya vitrinine çıkardık. 2021'in detaylarına çok girmeden sadece rakamları vereceğim ki sayılar ulaşılan başarıyı inkara yer bırakmayacak şekilde gözler önüne seriyor. 1400 festival çalışanının özverili mesaisi ile sorunsuz gerçekleştirilen Beyoğlu Kültür Yolu Festivali'ne 2183 sanatçı katıldı, 78 ayrı noktada 381 etkinlik gerçekleştirildi ve 7,8 milyon ziyaretçi ağırlandı. Uluslararası basının da yoğun ilgi gösterdiği festivalimiz Cumhuriyet tarihinin tartışmasız en büyük ve en başarılı kültür-sanat etkinliği olmuştur. Hiçbir zaman olanla, ulaşılan seviyeyle yetinmediğimizi sizler de biliyorsunuz. İstanbul'a ve Türkiye'ye marka değer kazandırmak adına başlayıp neticelendirdiğimiz Kültür Yolu projesini yaygınlaştırmayı; Festivali, diğer şehirlerimizi de dahil ederek festivallere dönüştürmeyi ve geleneksel hale getirmeyi kararlaştırdık. Bu ay Beyoğlu ile beraber Başkent Kültür Yolu Festivali'ne de start veriyoruz" dedi.

"16 gün boyunca sokak ve meydanlar sahneye dönüşecek"

Beyoğlu Kültür Yolu Festivali hakkında bilgilendirme yapan ve sokakların sahneye dönüşeceğini kaydeden Bakan Ersoy, "Festival takvimimiz 28 Mayıs-12 Haziran arasındaki 16 günlük dönemdir. Beyoğlu Kültür Yolu Festivali bu yıl, 53 farklı kültür sanat kurumunun da katılımıyla 84 farklı noktada, 4 bin 500'ün üzerinde sanatçının bin 500'den fazla etkinliğine ev sahipliği yapacak. Beyoğlu Kültür Yolu Festivali'nin açılışı, Rebetiko müziğinin önde gelen isimlerinden Glykeria'nın AKM Türk Telekom Opera Salonu'nda gerçekleştireceği özel bir konserle yapılacak. Festival boyunca da AKM operadan dijital sanatlara, sinemadan söyleşiye, tiyatrodan çocuk etkinliklerine kadar geniş yelpazede bir seçki sunacak. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatlarıyla bestelenen ve dünya prömiyerini geçtiğimiz yıl Beyoğlu Kültür Yolu Festivali'nde yapan Sinan Operası, festival çerçevesinde bir kez daha Mimar Sinan'ın görkemli yaşamını AKM'de sahneye taşıyacak.

16 gün boyunca sokak ve meydanlar da sahneye dönüşecek. Galata Kulesi, Şişhane Meydanı, Fransız Sokağı, Tomtom Sokak, Odakule, Karaköy Vapur İskelesi ve daha pek çok yer, açık hava sahneleri ile festival havasını yaşatacak. Söz konusu kültür sanat kurumları kendi programları ile festivalimizi zenginleştirmek adına bizlerle çok değerli bir iş birliği içindedirler. Unutmayalım ki hazırlanan imkanlar, onun kıymetini bilerek değerlendirenlerle bir sonuca ulaşır. Bakanlığımız ve devletimizin bütün ilgili kurumları burada çok ciddi bir projeyi hayata geçirmiştir" diye konuştu.

"Başkent Kültür Yolu Festivali 300'den fazla etkinlikte bin 500'den fazla sanatçıyı ağırlayacak"

Konuşmasının devamında Başkent Kültür Yolu Festivali'nin Ankara'nın marka değerini arttıracağının altını çizen Bakan Ersoy, "Başkent Kültür Yolu Projesi, Beyoğlu Kültür Yolu Projesi ile birlikte Türkiye'nin en geniş kültür-sanat projesi olma özelliğini taşıyor. Ankara, Başkent Kültür Yolu ekseninde gerçekleştirilecek festival ile ilk kez geniş çapta bir kent festivaline kavuşuyor. Başkent Kültür Yolu rotası, 4.7 kilometrelik bir güzergahta Ulucanlar Müzesinden başlayarak CSO Ada'ya kadar uzanıyor. Bu güzergahta Ankara Kalesi, Anadolu Medeniyetleri Müzesi, Erimtan ve Koç Müzeleri, Hacı Bayram-ı Veli Camii, Hamamönü Tarihi Kent dokusu, Augustus Tapınağı ve Roma Hamamı, Resim Heykel, Etnografya ve İş Bankası İktisadi Bağımsızlık Müzeleri, Ziraat Bankası Müzesi, PTT Pul Müzesi ile opera ve tiyatro binalarımız yer alıyor. Başkent Kültür Yolu ve Festivali, Anadolu'nun en eski uyarlıklarına ev sahipliği yapmış, 20'nci yüzyılda Türkiye Cumhuriyeti'nin başkenti olarak bir kez daha yükselmiş olan Ankara'nın marka değerini artıracak ve dünya başkentleri arasındaki öncü konumunu sağlamlaştıracaktır. Beyoğlu Kültür Yolu Festivali ile aynı tarihlerde, yani 28 Mayıs-12 Haziran tarihleri arasında ilkini düzenleyeceğimiz Başkent Kültür Yolu Festivali, 300'den fazla etkinlikte 1500'den fazla sanatçıyı sanatseverlerle buluşturacak. İki festival toplamda 2000'e yakın etkinliğe ev sahipliği yapacak; 6000'den fazla sanatçının performansına sahne olacak. Çok rahat söyleyebiliriz ki Türkiye, dünyada sadece birkaç örneğini görebileceğiniz, uluslararası seyahatlerde belirleyici olan ve ciddi ziyaretçi kitlelerini cezbeden marka kültür-sanat festivallerine kavuşmaktadır. İstanbul öncü adımdı, Ankara ile inşallah başarımızı perçinleyeceğiz. Bu adımları 1-16 Ekim tarihleri arasında Diyarbakır Sur Festivali takip edecek. Seneye Mayıs ayı itibarıyla kültür yolu festivallerine İzmir'i de dahil etmiş olacağız" dedi.

"Festivaller sonrasında da bu rotalar kültürel hayata ivme kazandırmaya devam edecek"

Festivallerin ev sahibi şehirlerin kültür zenginliğinin uluslararası düzeyde tanınmasına yardımcı olacağını kaydeden Bakan Ersoy, "Bu kültür yolları ve festivaller hiç şüphesiz ki ev sahibi şehirlerimizin ve bölgelerin sosyal hayatını zenginleştirecek; kültür zenginliğinin korunmasında, sahip olduğu özgün değerler vesilesiyle gelişmesinde ve uluslararası düzeyde tanınmasında etkili olacaktır. Bakanlık olarak biz bu projelerle şehirlerin kültürel, mimari ve tarihi miraslarına dikkat çekerken, farklı kültürel deneyimleri de yaygınlaştırmayı amaçlamaktayız. Zira "Hem yaşayanlar hem de ziyaretçiler için" yaklaşımını gözeterek markalaştırılan rotalarda festivaller süresince düzenlenen yoğun etkinlikler, geniş kitlelerin kültür zenginliklerine erişmesine ve bunları deneyimlenmesine imkan sunmaktadır. Festivaller sonrasında da bu rotalar kültürel hayata ivme kazandırmaya devam edecek. Turizmin ülke çapında gelişmesine, şehirlerimizi marka şehirler yapmaya, eşsiz kültür mirasımızın yaşatılması ve tanıtılmasına, sanatta özgün ekollere sahip bir ülke konumuna gelmemize dair hedeflerimize kararlılıkla ilerliyoruz. Attığımız her adım, hayata geçirdiğimiz her proje ve geleceğe dair yaptığımız tüm planlar birbiriyle bağlı, organik bir bütünün parçasıdır. "Turizm ve Kültür" bu bütünün ismidir. Her bir başlık kendi içinde özgün değerler taşımakta, birlikte ülkemizin sosyal, kültürel ve ekonomik hayatında büyümeye ve gelişmeye çok ciddi katkılar yapmaktadır" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL

İhlas Haber Ajansı / Yerel