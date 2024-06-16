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İstanbul'da panik anları! Mezarlığa kaçan kızgın boğa, 2 kişi yaraladı

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Kurban Bayramı'nın ilk gününde sahibinin elinden kaçan bir kurbanlık boğa, Beyoğlu'nda bulunan Kulaksız Mezarlığı'na dalıp içerideki çiçek satıcısı kadın ve mendil satan bir çocuğu yaraladı. Olay anı kameralara yansıdı.

Beyoğlu'nda sahibinin elinden kaçan kızgın boğa ortalığı birbirine kattı. Mezarlığa dalan boğa 2 kişiyi yaraladı, kabir ziyaretine gelenler anonsla boşaltıldı. Yaşananlar kameralara yansıdı.

ÇİÇEK SATAN KADINI DA YARALADI

Kurban Bayramı'nın ilk gününde kesim için alana götürülmek istenen kurbanlık boğa, sahibinin elinden kaçtı. Dakikalarca kovalanan kurbanlık en sonunda Kulaksız Mezarlığı'na daldı. İçerideki çiçek satıcısı kadını ve mendil satan bir çocuğu yaralayan boğa ardından mezarın üstüne çıktı.

İstanbul'da panik anları! Mezarlığa kaçan kızgın boğa, 2 kişi yaraladı

DEVREYE BELEDİYE EKİBİ GİRDİ

Sahibinin ihbarı üzerine olay yerine belediye ekibi sevk edildi. 2 kişinin yaralanması nedeniyle de gelen sağlık ekipleri, yaralıları ambulansla çevredeki hastaneye kaldırarak tedavi altına aldı. Polis ekipleri, belediye ekibi ve vatandaşlar ise kızgın boğayı zapt etmeye çalıştı. Ancak boğa bir türlü etkisiz hale getirilemeyince devreye belediye ekibi girdi.

İstanbul'da panik anları! Mezarlığa kaçan kızgın boğa, 2 kişi yaraladı

İĞNE FIRLATTILAR AMA...

Ekipler hayvana uyutucu iğne fırlattı ancak kızgın boğa kaçmaya devam etti. Birkaç iğne daha atılması sonrasında boğa olduğu yere yığılınca ekipleri tarafından kontrol altına alındı. Boğa ardından sahibine teslim edildi. Yaşananlar ise kameralara yansıdı.

İstanbul'da panik anları! Mezarlığa kaçan kızgın boğa, 2 kişi yaraladı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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Yorumlar (1)

Musa Caliskanoglu:

Boğa adresi karıştırmış,,Sinagog aramış bulamamış

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