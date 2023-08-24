Beyoğlu'nda atık malzemeler sanata dönüşüyor

Beyoğlu Belediyesi açtığı İleri Dönüşüm ve Tasarım Atölyesi ile ömrünü tamamlamış malzemeleri yeniden işleyerek birer sanat eserine dönüştürüyor.

Geri dönüşüm çalışmalarında öncü belediyelerden birisi olan Beyoğlu Belediyesi, ömrünü tamamlamış birçok malzemeyi yeniden ekonomiye kazandırıyor. Kaynağından ayrı ayrı toplanan plastik, kağıt, karton, araba lastikleri, cam şişeler, bidonlar, mutfak ataç ve gereçleri, elektrik kabloları ve elektronik atıklar gibi yüzlerce atık malzeme imha edilmek yerine İleri Dönüşüm ve Tasarım Atölyesine götürülüyor. BESMEK bünyesinde faaliyet gösteren atölyede kursiyerler tarafından ince ince işlenen malzemeler özgün ve dikkat çekici sanatsal tasarımlara dönüştürülüyor.

İleri Dönüşüm ve Tasarım Atölyesi, ömrünü tamamlamış eşyaların yeniden ekonomiye kazandırılmasının yanı sıra evleri süsleyen sanatsal objelerin üretildiği bir atölye olmuş durumda. Atölyede elektrik kabloları ile balık ağından yapılan tablolara, eskiyen meydan şölen bayraklarından yapılan yastık, çanta ve önlüğe, lastikten yapılan dekoratif aynaya kadar onlarca malzeme tekrardan hayatımızın birer parçalı oluyor. Atölyede yapılan çalışmalar ayrıca tasarrufun teşvik edilmesi açısından da ayrı bir öneme sahip.

Beyoğlu Belediyesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayesinde Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yürütülen Sıfır Atık Projesi çerçevesinde hummalı bir çalışma yürütüyor. Atık ilaçlar, organik atıklar, atık camlar, atık piller, bitkisel atık yağlar, atık elektrikli ve elektronik eşyalar ile tekstil atıkları kaynağında ayrı toplanarak geri dönüşüme kazandırılıyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının geri dönüşüm çalışmaları çerçevesinde belirlemiş olduğu tüm esasları eksiksiz bir biçimde yerine getiren Beyoğlu Belediyesi, 250 bin nüfusun altında Sıfır Atık Belgesi'ni almaya hak kazanan öncü belediyelerden birisi olmuş durumda. - İSTANBUL