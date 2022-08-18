Beylikdüzü'nde Deprem Tatbikatı Yapıldı

Beylikdüzü Belediyesi, Marmara Depremi'nin yıl dönümü dolayısıyla Beylikdüzü Afet ve Acil Durum Yönetim Merkezi'nde deprem ve tahliye tatbikatı düzenledi.

17 Ağustos 1999 tarihli Marmara Depremi'nin 23'üncü yılında ilçe sakinlerini afetlere karşı bilinçlendirmek amacıyla Beylikdüzü Belediyesi tarafından düzenlenen tatbikata; Beylikdüzü Belediye Başkan Yardımcısı Mülayim Demirtaş, Beylikdüzü Belediyesi Sağlık İşleri Müdürü ve Beylikdüzü Afet ve Acil Durum Koordinatörü Mehmet Esmer, Beylikdüzü Afet ve Acil Durum Yönetim Merkezi Sorumlusu Ertuğrul Erbay, Sivil Toplum Kuruluşları (STK) ve Beylikdüzü Afet ve Acil Durum Gönüllüleri katıldı.

Arama ve kurtarma, tahliye, yerleştirme ve planlama, güvenlik ve trafik hizmetleri, sağlık ve beslenme çalışma gruplarının da yer aldığı tatbikata, Beylikdüzü Belediyesi ve AFAD afet gönüllüleri de destek verdi. Beylikdüzü NEFES Arama ve Kurtarma Ekibi, MAG-AMADER ve İHH tarafından yürütülen tatbikatta; kaymakamlık, ilçe emniyet müdürlüğü ve Kızılay da hazır bulundu. Deprem anında yapılması gerekenlerin yanı sıra tahliye sırasında dikkat edilecek konuların uygulamalı olarak anlatıldığı tatbikatın ardından deprem öncesi, deprem esnası ve sonrasında yurttaşın neler yapması gerektiğiyle ilgili bilgilendirmeler yapıldı.

Konuşmasında Türkiye'nin önemli bir gerçeği olan depremlere karşı hazırlıklı olunması gerektiğini belirten Beylikdüzü Belediye Başkan Yardımcısı Mülayim Demirtaş, "Beylikdüzü Belediyesi olarak doğal afetlerde tüm kamu kurum ve kuruluşlarıyla bir arada çalışmaya hazırız. Beylikdüzü'nde siyasi engellemeler ve algılar ne olursa olsun, depreme hazırlıklı olmak için çok büyük gayret gösteriyoruz. Depremleri iyice hatırlatıp gerçek deprem olmadan önce gerekli tedbirleri almalıyız" dedi.

Beylikdüzü afet ve acil durum çalışmaları, arama kurtarma ekipleri ve gönüllü faaliyetlerine ilişkin bilgilendirme yapan Beylikdüzü Belediyesi Sağlık İşleri Müdürü ve Beylikdüzü Afet ve Acil Durum Koordinatörü Mehmet Esmer, şunları söyledi:

"EYLÜL AYINDAN İTİBAREN İLK YARDIM EĞİTİMLERİNE BAŞLAYACAĞIZ"

"Beylikdüzü'nde afet hazırlık çalışmalarımız artarak devam ediyor. Bu kapsamda birçok çalışma yaptık. Beylikdüzü Afet ve Acil Durum Yönetim Merkezimizi açtık. Afet ve Acil Durum Yönetim Merkezi'nin hemen yanında eğitim merkezimizi açtık ve eğitimlerimize devam ediyoruz. Afet farkındalık eğitimlerinin yanı sıra eylül ayı itibarıyla de hem belediye çalışanlarımıza hem de ilçede yaşayan vatandaşlarımıza yönelik ilk yardım eğitimlerine başlayacağız. Bölgemizi etkileyecek bir afet durumunda 30 bin vatandaşımıza yemek çıkaracak bir mutfağımız var. Aynı şekilde afet durumunda barınma ihtiyacını karşılayabilmesi amacıyla Pazar İstanbul'u ilçemize kazandırdık. Afet toplanma alanlarını belirledik, güncel haritalarımızı oluşturduk. Belirlenen toplanma alanlarının tabelalarının standart hale getirme çalışmalarımız devam ediyor. Yıl boyunca afet farkındalık ve gönüllülük çalışmalarımız devam edecek."

Beylikdüzü'nde afet anında koordinasyonun en iyi şekilde sağlanabilmesi için önemli bir tatbikatın yapıldığını kaydeden Ertuğrul Erbay ise şöyle konuştu:

"KENTİMİZİN KIRILGANLIKLARINI EN AZA İNDİRMEYİ HEDEFLİYORUZ"

"Beylikdüzü Afet ve Acil Durum Yönetim Merkezi olarak; deprem başta olmak üzere tüm afetler için hazırlık çalışmalarını titizlikle sürdürüyoruz. Bu çalışmalar kapsamında afet sonrası tüm faaliyetlerin gönüllülerimiz ve vatandaşlarımızla birlikte nasıl yürütüleceğinin mikro modellemesini oluşturarak bir tatbikat gerçekleştirdik. Tüm katılımcılarımızın afet sonrasındaki beslenme, barınma, güvenlik ve sağlık çalışmaları ile gönüllü faaliyetlerinin içinde bulunmasının ne denli önemli olduğunu bizzat tecrübe etmesini bekliyoruz. Kentlerimizin kırılganlıklarını en aza indirerek, her bir vatandaşımızın 'Beylikdüzü Hazır' diyeceği güne kadar çalışmalarımıza devam etmeyi hedefliyoruz."