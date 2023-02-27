Beylikdüzü Belediye Başkanı Çalık: 'Şimdiye Kadar Hatay'a 190 Tır Yardım, Bin 300'den Fazla da Çadır Ulaştırdık'

Kahramanmaraş merkezli iki büyük depremin ardından yaşanan sürecin ayrıntılarını paylaşan Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, “Depremi öğrendiğimiz ilk saatlerden itibaren Beylikdüzü Kaymakamı’mızla birlikte Beylikdüzü Afet ve Acil Yönetim Merkezi’nde bir araya gelerek kapsamlı bir çalışma yürüttük. Beylikdüzü Kaymakamlığı iş birliğiyle şimdiye kadar Hatay’a 190 TIR yardım, bin 300’den fazla da çadır ulaştırdık” dedi.

Kahramanmaraş merkezli iki büyük depremin ardından yaşanan sürecin ayrıntılarını paylaşan Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, "Depremi öğrendiğimiz ilk saatlerden itibaren Beylikdüzü Kaymakamı'mızla birlikte Beylikdüzü Afet ve Acil Yönetim Merkezi'nde bir araya gelerek kapsamlı bir çalışma yürüttük. Beylikdüzü Kaymakamlığı iş birliğiyle şimdiye kadar Hatay'a 190 TIR yardım, bin 300'den fazla da çadır ulaştırdık" dedi.

Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, TELE 1 ekranlarında yayınlanan 'Haber 15' programının konuğu oldu. Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinin ardından Beylikdüzü Kaymakamlığı iş birliğiyle Hatay'da kapsamlı bir çalışma yürüttüklerini belirten Başkan Çalık, Beylikdüzü Belediyesi'nin depremin ilk saatlerinden itibaren teyakkuza geçtiğini dile getirdi. İlçede yapılan çalışmalar hakkında da açıklamalarda bulunan Başkan Çalık, şunları kaydetti:

"Depremi öğrendiğimiz ilk saatlerden itibaren Beylikdüzü Kaymakamı'mızla birlikte Afet ve Acil Yönetim Merkezi'nde bir araya geldik. 06.30'da gerçekleştirdiğimiz ilk toplantıda bölgede bir çadır kent kurmamız gerektiğini gördük. Yetkililerle temas kurarak İskenderun Limanı'nın karşı tarafında yaklaşık 44 dönümlük alana konuşlandık. İlk etapta Beylikdüzü Belediyesi'nin afet durumlarına karşı depolarda bulunan 450 çadırımızı hemen bölgeye sevk ettik. Ayrıca bölgedeki koordinasyonu sağlamak amacıyla da bir lojistik merkezi kurduk.

Deprem sürecinde 'Beylikdüzü Tek Yürek' diyerek ilk yardım TIR'larımızı depremin ilk gününde bölgeye gönderdik. İlk andan itibaren disiplinli bir şekilde koordinasyonu sağlayamaya çalıştık. Beylikdüzü'nde yaşayan komşularımız da bize güvendi ve on binlerce genç, yaşlı kadın ve çocuk bizlerle birlikte hareket etti. Beylikdüzü Kaymakamlığı iş birliğiyle şimdiye kadar Hatay'a 190 TIR yardım ulaştırdık. Gönderdiğimiz TIR'ları lojistik merkezimizde de biz karşıladık. Koordinasyonu üst düzeyde gerçekleştirdik. Bugüne kadar bin 300'den fazla çadırı da bölgeye sevk ettik. Aynı zamanda orada yaşam konteynerlerimiz de yer alıyor. Beylikdüzülü komşularımız şundan emin olsunlar ki bugünleri birlikte, el ele vererek aşacağız."

Beylikdüzü'ndeki tüm çalışmaların yanı sıra aralarında belediye çalışanlarının da olduğu 992 gönüllünün de yürütülen faaliyetlere destek vermek üzere deprem bölgesine gittiğini aktaran Başkan Çalık, şunları söyledi:

"Beylikdüzü Offroad Kamp ve Doğa Sporları Kulübü üyeleri ile Beylikdüzü Motosiklet Grubu da gönüllü olarak çalışan bir diğer grup oldu. Ekipler, Beylikdüzü Belediyesi tarafından hazırlanan yardım malzemelerinin ulaşılması güç olan noktalara sevk edilmesini sağladı. Günlerce komşularımızın gönderdiği malzemeler sınır köylerine kadar ulaştırıldı. Desteklerinden ötürü herkese yürekten teşekkür ediyorum."