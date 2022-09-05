Beylikdüzü Belediye Başkanı Çalık: 'Barışın ve Sevginin Konuşulduğu Festivalleri Yapmaya Devam Edeceğiz'

Beylikdüzü Belediyesi tarafından düzenlenen 9. Barış ve Sevgi Buluşmaları sona erdi. 30 Ağustos Zafer Bayramı ile başlayan ve altı gün boyunca birçok etkinliğe imza atılan festivalin son gününde tüm katılımcılara teşekkür eden Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, “Nefesim yettiği sürece bu kent için çalışmaya azim ve kararlılıkla devam edeceğim” dedi.

Beylikdüzü Belediyesi tarafından düzenlenen 9. Barış ve Sevgi Buluşmaları sona erdi. 30 Ağustos Zafer Bayramı ile başlayan ve altı gün boyunca birçok etkinliğe imza atılan festivalin son gününde tüm katılımcılara teşekkür eden Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, "Nefesim yettiği sürece bu kent için çalışmaya azim ve kararlılıkla devam edeceğim" dedi.

6 gün süren ve büyük bir ilgiyle takip edilen festival; Çardak Altı Sohbetleri, Sahaf Festivali, konserler ve spor turnuvalarına ev sahipliği yaptı. Bu yılki teması 'Ortak akıl, ortak çaba ve ortak yaşam' olan festivalin son günündeki Çardak Altı Sohbetleri, yazar Ataol Behramoğlu ve müzisyen Haluk Çetin'i ağırladı. Moderatörlüğünü Pelin Batu'nun üstlendiği söyleşide "Kültür-Sanatta Ortak Yaşam" konuşuldu. İnteraktif olarak gerçekleşen söyleşide Çetin'in söylediği şarkılara eşlik ederek şiirler okuyan Behramoğlu, izleyicilerden gelen soruları da içtenlikle yanıtladı.

"BİZ DAHA İYİSİNİ YAPANA KADAR EN İYİ FESTİVAL BU"

Sahaf Festivali kapsamında ise Türkiye'nin farklı noktalarından gelen 24 sahaf 100 bine yakın kitap ve dergiyi kitapseverlerle buluşturdu. Birçok nadide eserin açık artırma usulüyle satışa sunulduğu mezatlarda ise koleksiyoncular, koleksiyonlarına yeni kitaplar ekledi.

Etkinliğin son gününde gece mezatına katılarak tüm katılımcılara teşekkür eden Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, "Sahaflarımızı burada ağırlamaktan dolayı çok mutlu olduğumuzu ifade ediyorum. Bütün sahaf arkadaşlarımızı yürekten tebrik ediyorum. Bu etkinlik en çok Beylikdüzü'ne yakıştı. Bu kadar ilginin, alakanın yüksek olduğu başka mezat yoktur diye tahmin ediyorum. Beylikdüzü'nde barışın ve sevginin konuşulduğu festivalleri yapmaya devam edeceğiz. Biz daha iyisini yapana kadar en iyi festival bu" diye konuştu.

"NEFESİM YETTİĞİ SÜRECE BU KENT İÇİN ÇALIŞMAYA DEVAM EDECEĞİM"

Beylikdüzü halkının festivale yoğun ilgi ve katılım gösterdiğini dile getiren Başkan Mehmet Murat Çalık, şöyle devam etti:

"Çok coşkulu bir altı gün geçirdik. Barışın ve sevginin konuşulduğu Çardak Altı Sohbetleri'nde orta aklı konuştuk. Birçok sanatçıya ev sahipliği yaptık. Vatandaşımız yoğun ilgi gösterdi. Doyamadığımız bir festivale dönüştü." dedi. Beylikdüzü'nden tüm ülkeye barışın ve sevginin mesajlarını göndermeye devam edeceklerini de belirten Başkan Çalık, "Barış ve sevgi bütün kötülüklerin ortadan kalkmasını sağlayacak iki güzel duygu. Biz de bu duyguları Beylikdüzü'nde, Yaşam Vadisi'nde, yeşille iç içe olduğumuz bir ortamda tüm komşularımızla paylaşmaya gayret ediyoruz. Bir burukluk da var tabii. Dolu dolu geçen 6 gün var. Bizimle bu heyecana ortak olan komşularımıza teşekkür ediyorum. Beylikdüzü'nün enerjisine her daim güvendik. Beylikdüzü, değişimin, dönüşümün başladığı ve İstanbul'a da o değişim rüzgarlarını estiren bir kent. Biz her zaman ilkleri, güzel şeyleri yapmaya devam edeceğiz. Nefesim yettiği sürece bu kent için çalışmaya azim ve kararlıkla devam edeceğim."

ELİF BUSE DOĞAN ŞARKILARINI BİNLERCE KİŞİYLE SESLENDİRDİ

Festivalin son gününde Yaşam Vadisi 6 Mayıs Gençliğimiz Var Sahnesi'nde Ersin Show vatandaşlara yine eğlenceli anlar yaşattı. 21.00'de ise Türk Halk Müziği sanatçısı Elif Buse Doğan sahne aldı. Şarkılarını, alana gelen binlerce kişiyle birlikte seslendiren Doğan, keyifli anlar yaşattı. Festival kapsamında düzenlenen ve kıyasıya rekabetin yaşandığı spor turnuvalarında ise kazananlara kupa ve hediyeleri Beylikdüzü Belediye Başkan Yardımcısı Emel Turan ve Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürü Fidan Gül tarafından verildi.