Beyin Kanaması Sonucu Hayatını Kaybeden Polis Memuru Toprağa Verildi

Tokat'ta beyin kanaması sonucu hayatını kaybeden polis memuru Hacı Nuri Erdağ, memleketi Amasya'nın Taşova ilçesinde son yolculuğuna uğurlandı.

Evinde geçirdiği beyin kanaması sonucu kaldırıldığı hastanede 10 gün sonra hayatını kaybeden polis memuru Hacı Nuri Erdağ'ın (49) Türk bayrağına sarılı naaşı, Tokat İl Emniyet Müdürlüğünde düzenlenen törenin ardından memleketi Amasya'nın Taşova ilçesine bağlı Dereli köyüne getirildi. Erdağ, kılınan cenaze namazının ardından köy mezarlığına defnedildi.

Cenazeye katılan Amasya Valisi Önder Bakan ve AK Parti Amasya Milletvekili Haluk İpek, geride acılı bir eş ile 3 çocuk bırakan Erdağ'ın ailesine başsağlığı diledi. - AMASYA