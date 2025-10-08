BEUN, Oxford Brookes Üniversitesi'nden Akademisyenle İş Birliğini Geliştiriyor

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi (BEUN), küresel akademik iş birlikleri ve uluslararasılaşma vizyonu doğrultusunda önemli bir adım daha attı.

İngiltere'nin saygın yükseköğretim kurumlarından Oxford Brookes Üniversitesinin Misafirperverlik ve Turizm Operasyonları Bölümü akademisyenlerinden Doç. Dr. Zaid Alrawadieh, BEUN Karadeniz Ereğli Turizm Fakültesine 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun Ek 46. Maddesi kapsamında kısmi zamanlı öğretim üyesi olarak atandı.

Alanında yaptığı önemli akademik çalışmalar ve uluslararası deneyimiyle tanınan Doç. Dr. Alrawadieh, yeni akademik dönemin ilk derslerinden biri olan "Bitirme Projesi" dersiyle BEUN Turizm Rehberliği Bölümü 4. sınıf öğrencileriyle bir araya geldi. 6 Ekim 2025 tarihinde gerçekleştirilen ilk ders oturumunda; araştırma yöntemleri, akademik etik ve proje süreci hakkında öğrencilere kapsamlı bilgiler aktaran Dr. Alrawadieh, özellikle akademik üretkenlikte disiplinlerarası bakış açısının ve küresel perspektifin önemine dikkat çekti.

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İsmail Hakkı Özölçer, üniversitenin uluslararasılaşma hedefleri kapsamında gerçekleştirdikleri çalışmaların ve bu doğrultuda BEUN bünyesine katılan donanımlı akademisyenlerin deneyimlerinden faydalanmanın çok kıymetli olduğunu vurgulayarak şu sözleri ifade etti:

"Oxford Brookes Üniversitesi gibi köklü bir yükseköğretim kurumundan değerli hocamızı üniversitemiz bünyesine kazandırmaktan büyük bir mutluluk duyuyoruz. Doç. Dr. Zaid Alrawadieh'in bilgi birikimi, yayın tecrübesi ve küresel akademik birikimi, öğrencilerimizin hem akademik hem de mesleki gelişimine önemli katkılar sağlayacaktır."

Rektör Özölçer açıklamasında ayrıca BEUN'un uluslararası akademisyenleri bünyesine dahil ederek öğrencilere farklı kültürel ve bilimsel bakış açıları kazandırmayı hedeflediğini belirterek, "BEUN olarak alanında yetkin ve uluslararası ölçekte deneyime sahip akademisyenlerle öğrencilerimizi buluşturmayı çok önemsiyoruz. Bu tür akademik iş birlikleri sayesinde öğrencilerimiz, yalnızca teorik bilgiyle değil, aynı zamanda saha deneyimiyle, uluslararası araştırma kültürüyle ve yenilikçi yaklaşımlarla tanışma imkanı buluyor. Ayrıca bu akademik sinerji, BEUN'un hem bölgesel hem uluslararası ölçekte görünürlüğünü ve akademik niteliğini daha da artırmaktadır. Bu vesileyle üniversitemize katılan değerli hocamıza verdiği katkılardan dolayı teşekkür ediyor, sevgili öğrencilerimize ise üstün başarılar diliyorum." - ZONGULDAK