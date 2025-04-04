BEUN Öğrencileri Depremzedelere Destek Vermek İçin Gönül Mutfağı'nda Görev Aldı

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi (BEUN), Devrek Meslek Yüksekokulu Aşçılık Programı öğrencileri, depremzede vatandaşlara destek olmak amacıyla İskenderun'da kurulan Gönül Mutfağı'nda hizmet verdi.

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi, Asrın Felaketi 6 Şubat 2023 Kahramanmaraş merkezli depremlerinin ardından bölgede devam eden ihtiyaçlara yanıt vermek ve toplumsal dayanışmayı güçlendirmek amacıyla destek faaliyetlerini sürdürmeye devam ediyor. Bu kapsamda, depremin etkilerinin en yoğun hissedildiği bölgelerden biri olan İskenderun'da kurulan "Gönül Mutfağı"nda, BEUN Devrek Meslek Yüksekokulu Aşçılık Programı öğrencileri gönüllü olarak görev aldılar.

Ramazan ayı dolayısıyla; Kerem Çuhadar, Sema Can Erdal, Caner Güneş, Ensar Mert, Mustafa Cinkılıç, Seray Uçar, Eren Kuyucu, Merdiye Önal, Sena Mutlu ve Tilbe Şengül'den oluşan gönüllü 10 BEUN öğrencisi, iftar ve sahur için günlük 19 bin porsiyon yemek hazırlayarak depremzedelere destek verdi. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın da desteklediği "Gönül Mutfağı" etkinliğinde BEUN öğrencileri ayrıca mobil fırında günlük 5 bin adet ekmek üretimine de katkı sağladı.

Bu anlamlı sosyal sorumluluk projesine katkı sağlayan BEUN Devrek Meslek Yüksekokulu Aşçılık Programı öğrencileri başta olmak üzere depremzede vatandaşlarımız için seferber olan tüm öğrencilere teşekkürlerini sunan BEUN Rektörü Prof. Dr. İsmail Hakkı Özölçer, "BEUN olarak akademik ve bilimsel faaliyetlerimizin yanında her zaman tekrarladığımız üzere toplumsal çıktılara, sosyal sorumluluk projelerine ve akademik üretim faaliyetlerinin toplum nazarında karşılık bulması maksadıyla ortaya konan çalışmalara katkı sağlamaya devam ediyoruz. Asrın Felaketi 6 Şubat 2023 Depremleri neticesinde ne yazık ki çok sayıda vatandaşımızı, evlatlarımızı, öğrencilerimizi kaybetmenin derin hüznünü yaşamaya devam ediyoruz. Gönül Mutfağı etkinliğine gönüllü olarak katılan Devrek Meslek Yüksekokulu Aşçılık Programı öğrencilerimiz ise bu yaraları sarmak, toplumsal felaket karşısında dayanışma, yardımseverlik ve sevgi tohumlarını filizlendirebilmek için binlerce vatandaşımıza hizmet ettiler. Bu örnek davranışları dolayısıyla öğrencilerimizi, onları yetiştiren akademisyenlerimizi ve kıymetli ailelerini tebrik ediyor, her birine teşekkürlerimi sunuyorum. BEUN olarak daima toplumsal sorumluluk projelerine ve sosyal sorumluluk çalışmalarına katkı sunarak gelişmemizi sürdüreceğiz." ifadelerinde bulundu. - ZONGULDAK