BEUN'den Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele İçin Bilim Söyleşileri

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi (BEUN), "Bilim Kafe" buluşmaları çerçevesinde bir kez daha önemli bir programa imza attı. BEUN Bilim İletişimi Ofisinin hazırladığı "5 Soru 5 Cevap Bilim Söyleşileri"nin yedincisi, Zonguldak Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü iş birliğinde, "Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele" başlığıyla Zonguldak'ın Merkez ilçesine bağlı Keller köyünde düzenlendi.

Yükseköğretim Kurulunun (YÖK) karar ve teşvikleri doğrultusunda BEUN Rektörü Prof. Dr. İsmail Hakkı Özölçer'in girişimleriyle kurulan BEUN Bilim İletişimi Ofisi tarafından yürütülen "5 Soru 5 Cevap Bilim Söyleşileri", kadına yönelik şiddete dair farkındalığın toplumsal düzeyde artırılmasının önemine vurgu yapan bir buluşmaya daha ev sahipliği yaptı.

Programın moderatörlüğünü BEUN Kurumsal İletişim Koordinatör Yardımcısı Öğr. Gör. Ufuk Tok üstlendi. Programın konukları ise BEUN Kadın ve Aile Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Figen Uzar Özdemir, Devrek Meslek Yüksekokulu Mülkiyet Koruma ve Güvenlik Bölümü akademisyenlerinden Öğr. Gör. Lütfi İbrahim Kadem ile Zonguldak Şiddet Önleme ve İzleme Merkezi (ŞÖNİM) Müdürü Selma Özdemir oldu. Programa Keller Köyü sakinleri de katılarak yoğun ilgiyle takip edildi.

Etkinlikte, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü dolayısıyla şiddet türleri, şiddetin nedenleri, ŞÖNİM'in sunduğu hizmetler, kadın konukevlerinin işleyişi ve 6284 sayılı Kanun kapsamındaki tedbirler ele alındı.

Dr. Öğr. Üyesi Figen Uzar Özdemir, şiddetin yalnızca fiziksel değil; psikolojik, ekonomik, cinsel ve dijital boyutları da olan çok yönlü bir olgu olduğuna dikkat çekerek şiddetin toplumsal, kültürel ve bireysel nedenlerine değindi. Şiddeti uygulayan ve maruz kalan kişilerin profillerinin tek bir kalıba sığmadığını, her yaş ve sosyoekonomik düzeyde görülebildiğini vurguladı.

Selma Özdemir, ŞÖNİM'in kadın, çocuk ve aile bireylerine yönelik danışmanlık, acil destek, yönlendirme ve hukuki süreç takibi gibi hizmetler sağladığını ifade etti. Kadın konukevlerinin mağdurlara güvenli barınma, psikososyal destek, rehberlik ve güçlendirme hizmetleri sunduğunu belirterek, konukevinden ayrılan kadınların da belirli bir süre izleme süreciyle desteklenmeye devam edildiğini aktardı.

Öğr. Gör. Av. Lütfi İbrahim Kadem ise 6284 sayılı Kanun'un şiddet mağdurlarını koruma amacı taşıdığını, tedbir kararlarına uymayan failler hakkında zorlama hapsi gibi yaptırımların uygulanabildiğini açıkladı. Koruyucu tedbir kararları için mağdurdan delil ya da belge sunma şartının aranmadığını, şiddet beyanının tedbir kararı verilmesi için yeterli olabileceğini belirterek kanunun mağduru önceleyen yapısına dikkat çekti.

Programın sonunda, katılımcıların yönelttiği sorular uzmanlar tarafından yanıtlandı. Özellikle şiddet durumunda başvuru mekanizmaları, alınabilecek hukuki tedbirler ve destek süreçleri konusunda köy halkının merak ettiği konular açıklığa kavuşturuldu. Keller köyü Muhtarı Mehmet Döker de söz alarak, böyle anlamlı bir bilgilendirme programının köylerinde gerçekleştirilmesinden duydukları memnuniyeti dile getirerek tüm kurumlara ve konuşmacılara teşekkür etti. Programı gerçekleştiren BEUN temsilcilleri, Zonguldak Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü yetkilieri ile programa katılım sağlayan vatandaşlar, etkinliğin düzenlenmesine öncülük eden başta Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Yükseköğretim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İsmail Hakkı Özölçer, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Mustafa Türkmen Köse olmak üzere emeği geçen herkese teşekkürlerini iletti.

Etkinlik, Öğr. Gör. Ufuk Tok'un konuşmacılara teşekkür belgelerini takdim etmesinin ardından hatıra fotoğrafı çekimiyle sona erdi. - ZONGULDAK