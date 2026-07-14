BEUN, Prof. Dr. Mustafa Yıldız'ı Vefatının Yedinci Gününde dualarla andı

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi (BEUN), Fen Fakültesi Matematik Bölümü önceki dönem akademisyenlerinden ve Karaelmas Üniversitesi Vakfı Başkanı Prof. Dr. Mustafa Yıldız'ı, vefatının yedinci gününde düzenlenen Kur'an-ı Kerim Tilaveti ve Dua Programı ile rahmet, minnet ve dualarla andı.

Farabi Kampüsündeki Farabi Camisinde gerçekleştirilen programa; BEUN Rektörü Prof. Dr. İsmail Hakkı Özölçer, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Servet Karasu, akademik ve idari personel, Yıldız ailesi, vatandaşlar ve öğrenciler katıldı.

Yoğun katılımla gerçekleştirilen programda Kur'an-ı Kerim tilaveti okunarak Prof. Dr. Mustafa Yıldız'ın aziz hatırası rahmet ve dualarla yad edildi. Yapılan dualarda, ömrünü ilme, eğitime ve öğrenci yetiştirmeye adayan merhum Prof. Dr. Mustafa Yıldız için Yüce Allah'tan rahmet ve mağfiret niyaz edilirken, kederli ailesine, yakınlarına ve akademi camiasına sabır temennisinde bulunuldu.

Programın ardından değerlendirmelerde bulunan Rektör Prof. Dr. İsmail Hakkı Özölçer, şu ifadeleri dile getirdi:

"Prof. Dr. Mustafa Yıldız Hocamız, hayatını bilime ve eğitime adamış; üniversitemize uzun yıllar büyük emek vermiş muteber bir bilim insanıydı. Bilimsel çalışmaları kadar mütevazılığı, nezaketi, çalışkanlığı ve öğrencilerine gösterdiği ilgiyle de gönüllerde müstesna bir yer edinmiştir. Kıymetli hocamızın vefatının yedinci gününde bir araya gelerek kendisini dualarla yad ettik. Mevla'm dualarımızı kabul eylesin. Merhum hocamızın geride bıraktığı ilmi miras, yetiştirdiği öğrenciler ve üniversitemize kazandırdığı değerler, gelecek nesillere ilham vermeye devam edecektir. Bu vesileyle kıymetli hocamız Prof. Dr. Mustafa Yıldız'a Cenabıallah'tan bir kez daha rahmet diliyor; başta değerli ailesi olmak üzere yakınlarına, öğrencilerine, meslektaşlarına ve tüm akademi camiasına başsağlığı temenni ediyorum. Rabbim mekanını cennet, makamını ali eylesin." - ZONGULDAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı