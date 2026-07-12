BEUN'da 15 Temmuz Şehitleri Anma Programı Düzenlendi

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi (BEUN), 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında düzenlediği programla aziz şehitleri rahmet ve minnetle andı. Farabi Camisinde gerçekleştirilen "İrade Bizim, Zafer Bizim: 15 Temmuz Şehitlerini Anma Kur'an Hatmi, Mevlid, Vaaz ve Dua Programı"nda Kur'an-ı Kerim tilavetleri okunurken, vatan uğruna can veren kahramanlar için dualar edildi.

Farabi Kampüsündeki Farabi Camisinde cuma namazı öncesinde gerçekleştirilen programa; BEUN Rektörü Prof. Dr. İsmail Hakkı Özölçer, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Servet Karasu, akademik ve idari personel, öğrenciler ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Yoğun katılımla gerçekleştirilen programda, BEUN İlahiyat Fakültesi akademisyenlerinden Doç. Dr. Halil İbrahim Aydın, Dr. Öğr. Üyesi Mustafa Sezer, Dr. Öğr. Üyesi Metin Gündoğdu ve Dr. Öğr. Üyesi Adem Görmüş ile Farabi Camisi İmam Hatibi Sebahattin Altunkaya ve Müezzin Kayyımı Volkan Kulakçı tarafından Kur'an-ı Kerim tilavetleri, mevlid-i şerif ve hatim duası icra edildi. Programda yapılan vaazda, 15 Temmuz gecesi Türk milletinin ortaya koyduğu birlik, beraberlik ve fedakarlık ruhunun önemine vurgu yapılarak vatan uğruna canlarını feda eden aziz şehitler rahmet ve minnetle yad edildi.

Programın ardından değerlendirmelerde bulunan Rektör Prof. Dr. Özölçer, şu ifadeleri dile getirdi:

"15 Temmuz 2016 gecesi, aziz milletimiz; vatanına, bayrağına, demokrasisine ve milli iradesine sahip çıkarak tarihe altın harflerle yazılan büyük bir destana imza atmıştır. O karanlık gecede vatanımızı ve milletimizi, hain terör örgütünün saldırılarından korumak için canlarını feda ederek istiklalimizi ve istikbalimizi muhafaza eden aziz şehitlerimizi, rahmet, minnet ve saygıyla yad ediyor; kahraman gazilerimize sonsuz şükranlarımı sunuyorum." - ZONGULDAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı