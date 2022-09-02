Beşiktaş Festivali'nde Goran Bregovic Konseri

Beşiktaş Belediyesi'nin düzenlediği Beşiktaş Festivali'nin 3. gününde Balkan müziğinin önemli isimlerinden Goran Bregovic dinleyicileriyle buluştu. Balkan ezgilerinin coşkusunun yaşandığı gecede sahneye çıkan Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat, etkinliğe katılanların 1 Eylül Dünya Barış Günü'nü kutladı.

Beşiktaş Belediyesi'nin düzenlediği ve bir ay sürecek olan Beşiktaş Festivali'nde 1 Eylül akşamı Goran Bregovic sahnedeydi. Balkan müziğinin önemli isimlerinden biri olarak kabul edilen Bregovic, sahne performansıyla dinleyenlerine keyifli anlar yaşattı.

"BAYRAMLARIMIZI KUTLAYIP FESTİVALLERİMİZİ HAYATA GEÇİRMEK BİZİM İÇİN ÇOK BÜYÜK BİR MUTLULUK"

Gecenin açılış konuşmasını yapan Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat, "2 gün önce bu meydanda 30 Ağustos Zafer Bayramımızı coşkulu bir şekilde kutladık. Aynı zamanda bir ay sürecek olan festivalimizin de startını vermiş olduk 30 Ağustos'la. Dün akşam usta sanatçı Selda Bağcan'ın konseri vardı yine bu meydanda. Bugün dünyaca ünlü ve çok özel bir isim olan Goran Bregovic'i ağırlıyoruz. Kültür-sanata erişmenin zor olduğu, festivallerin yasaklandığı, milli bayramlarımızın kısıtlandığı bugünlerde, sizlerle bu alanda olup bu coşkuyu yaşamak, bayramlarımızı kutlayıp festivallerimizi hayata geçirmek bizim için çok büyük bir mutluluk" dedi.

"ÖNDERİMİZİN BİZE BIRAKTIĞI EN BÜYÜK MİRASLARDAN BİRİ DE 'YURTTA SULH CİHANDA SULH' DÜSTURUDUR"

Akpolat, ülke komşularımızın savaş ikliminde olduğu bir dönemin yaşandığına işaret ederek şunları ifade etti:

"Irak, Suriye, Rusya, Ukrayna'da yaşanan savaşın olumsuz yansımalarını hem biz hem dünya yaşamakta. Barışın olmadığı, savaşın olduğu yerde, yoksulluğun, işsizliğin, iklim krizinin vb. birçok sorunun çözülemeyeceğini çok iyi biliyoruz. Beşiktaş'ta bunu ifade etmek çok önemli. Biz Beşiktaş için şunu söyleriz; iki kıtanın birleştiği, Kaptanı Derya Barbaros Hayrettin'in kentidir Beşiktaş. Ama daha da önemlisi Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün yaşadığı evin olduğu Kurtuluş Savaşı planları yaptığı, düşman gemilerinin Dolmabahçe önlerine geldiklerinde 'geldikleri gibi giderler' dediği yerin adıdır Beşiktaş. Bütün hayatı neredeyse savaş meydanlarında geçmiş Önderimizin bize bıraktığı en büyük miraslardan biri de 'Yurtta Sulh Cihanda Sulh' düsturudur. Beşiktaş, yurt içinden veya dünyanın dört bir yanından İstanbul'a gelenlerin bir vesileyle ayak bastığı bir kent. Dolayısıyla Beşiktaşımız, çok değişik kültürlerden, farklı inançlardan insanların bir arada özgür bir şekilde yaşadığı, toplumsal barışı kendi içerisinde inşa ettiği bir yer. Sinagoglarıyla, kiliseleriyle, camileriyle, cemevleriyle barış içinde yaşayan bir kent Beşiktaş. Biz de görev yaptığımız sürece bu duyarlılığı, bu toplumsal barışı yaşatmaya ve geleceğe taşımaya devam edeceğiz. 1 Eylül Dünya Barış Günümüz kutlu olsun"